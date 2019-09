DATA MARKETING PARIS 2019 – 20 & 21 Novembre 2019 à Paris, Espace Champerret

Pour cette 4ème édition, DATA MARKETING PARIS , se positionne comme le laboratoire d’innovation et d’inspiration de la filière intelligence marketing, en ayant pour ambition de préparer l’ensemble des décideurs de la filière à une ère « post-digitale » où la confiance et l’expérience s’imposeront comme les drivers clés de toute une génération ! Ce seront ainsi, pas moins de 2 000 décideurs, 70 speakers et 50 marques leaders de l’intelligence marketing qui se retrouveront lors de ce congrès pour façonner le futur d’une organisation basée sur le client et investir les prochaines ruptures technologiques.Mélissa PERIE, Responsable conférence de Data Marketing Paris précise : « A l’aube de cette année 2020, les directions marketing sont à un tournant décisif de leurs histoires. Alors que la data était jusqu’alors identifiée comme un élément clé de différenciation, elle s’impose aujourd’hui comme un prérequis pour l’ensemble des organisations. Cette normalisation de la maturité digitale a entrainé une augmentation sans précédent des exigences des consommateurs, qui, de plus en plus alertes, demandent aujourd’hui aux organisations, une plus grande transparence vis-à-vis de l’usage qui peut être fait de leurs données mais aussi en matière de service rendu et d’expériences offertes par la marque ».Vous l’aurez donc compris, « L’EXPERIENCE » et « LA CONFIANCE », s’imposeront dans les mois à venir, comme le fil conducteur clé des marketer, qui pour exister sur des marchés de plus en plus complexes et mouvants, se devront de créer un monde d’expérience à la demande extrêmement personnalisées et sécurisées en investissant de front plusieurs chantiers stratégiques : « Sur le volet intrinsèque de la donnée, la sécurisation, l’anonymisation et la valorisation des données seront considérés comme des prérequis à toutes stratégies de marques » nous dévoile Mélissa PERIE, « sans une maitrise parfaite de leurs asset data, les directions marketing ne seront en mesure d’investir les chantiers stratégiques de l’UX et de l’IA et donc de basculer dans une logique d’individualisation des scénarios marketing ».L’introduction d’un parcours entièrement dédié à l’expérience utilisateur en parallèle du parcours historique dédié à la valorisation des données, est révélateur de la volonté de l’organisateur et de l’ensemble de ses partenaires de préparer dès aujourd’hui les directions marketing aux chantiers de demain.