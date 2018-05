Les dessous d’un projet de Data Science

Choisir le bon objectif avant de se lancer



Deux typologies de demandes client se dégagent : les demandes précises et celles plus abstraites. Dans le premier cas, l’objectif à atteindre est clairement défini (par exemple, prédire au moins 3 jours à l’avance les pannes sur un composant d’une machine). Au contraire, une demande abstraite adressera une problématique plus globale (réduire le nombre de pannes).



Lorsque le client formule des demandes précises, le projet peut avancer à un bon rythme et les équipes se mobilisent sur un objectif clairement identifié.

Elles doivent cependant s’assurer que celui-ci est réalisable avec les données à disposition et faire preuve d’adaptabilité en modulant les objectifs du client en fonction de la qualité prédictive des données et du besoin des utilisateurs cibles.



En revanche, il est souvent complexe de satisfaire un client dont le besoin est trop abstrait. En effet, un manque de clarté de l’objectif et /ou des attendus d’un projet peut donner l’impression aux équipes de stagner et produire un effet déceptif auprès du client. De manière générale, cela peut entraîner une dérive du projet et mener à des résultats plus incertains.



Lorsqu’une telle situation se présente, une solution consiste à réaliser des ateliers en amont avec le client et les métiers afin de faire émerger des cas d’usage plus concrets.



Avec ou sans idée précise, il est conseillé de prendre des cas d’usage dont le retour sur investissements est mesurable, qui sont modélisables grâce aux données existantes et qui sont utiles pour les métiers afin de les mobiliser. Lors des ateliers de cadrage, il est également important d’évoquer le cadre juridique d’exploitation des données ainsi que les attentes du client sur le court et long terme.



L’équipe digitale de VISEO permet de réaliser des ateliers afin de faire émerger une idée commune répondant aux attentes de chacun.