Viseo lance Data Exploration Lab, son offre d'analyse exploratoire de la data

Cette offre est née d’un constat implacable : Toutes les études menées sur le sujet convergent : 90% des initiatives Big Data/Data science n’aboutissent pas et ne passent pas en production ou sont sources de frustration faute de retour sur investissement probant. Les causes sont variables. Parmi celles les plus critiques, on retrouve : la qualité et l’exhaustivité des données, le manque de compétences, de mauvais choix d’outils et d’infrastructures, enfin, l’absence de vision économique rendant le projet rapidement caduc.« Comme lors de la ruée vers l’or, toutes les pépites ne permettent pas toujours de trouver des filons. Bon nombre d’initiatives resteront au stade de l’orpaillage et d’autres auront la chance d’exploiter une mine. Le DXLab est un moyen de s’assurer en amont et avant de lancer d’importants investissements humains et techniques de la viabilité du projet dans le temps », explique Yves Cointrelle, Directeur de la Stratégie et du Développement Data et IA VISEO.L’offre DATA eXploration Lab permet, en une courte phase de cinq semaines, de valider des prérequis tels que la qualité du sujet (use case), la validation de ses objectifs, le budget à prévoir, la qualité des données, les compétences à mettre en œuvre, l’organisation interne ou encore la technologie à utiliser pour déployer le projet en production. L’analyse exploratoire s’effectue en méthode agile sous forme de sprint, le DXLab est hébergé au sein d’un Cloud, les données sont au besoin anonymisées, un binôme Data Enginer/Data Scientist est mobilisé pour chaque use case. En fin de Sprint VISEO fournit un rapport d’audit accompagnéde recommandations quant à la faisabilité et le gain potentiel de l’initiative.A qui s’adresse cette offre ?- A toute entreprise qui souhaite explorer la potentialité de ses données mais ne sait pas ou ne dispose pas des moyens techniques et humains pour démarrer le sujet.- Aux entreprises déjà engagées dans une démarche mais soucieuses de valider en amont la pertinence d’un investissement.A posteriori si les conditions sont réunies pour son succès, VISEO peut accompagner la suite du projet en mode externalisé ou en coaching du client dans sa montée en compétences.Vous avez un projet Data et souhaitez plus d’informations sur notre offre ? Participez à notre webinar de lancement !