Les données privées à la maison : elles restent seulement entre vous, Amazon et le reste de la planète

Les conversations privées à la maison sont enregistrées, à votre insu, à travers l’enceinte intelligente, lorsqu’elle est supposée d’être éteinte (elle ne l’est en réalité jamais, et vous écoute en permanence) ; mais pour quel motif ? Sont-elles des actions cybercriminelles du Dark Web ? Des fautes de l’assistant vocal ? Une mauvaise reconnaissance de la voix qui interprète une conversation comme une commande ? Quelle qu’en soit la raison, ces surprises désagréables montrent que ces appareils, alimentés par les données des utilisateurs et basés sur des technologies de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle les plus sophistiquées, échouent parfois… ils peuvent confondre des mots que le dispositif considère comme des commandes pour l'activer ou pour effectuer d'autres actions telles que l'envoi de conversations à des contacts ; ce ne sont que des machines après tout.



Alors que faire pour protéger les données générées à la maison, des enceintes comme celle d’Amazon, Apple ou Google Home ? Ne serait-il plus facile et moins risqué de regarder le ciel et voir à quel point il est dégagé pour savoir s’il va pleuvoir, par exemple…