Les revendeurs informatiques : pivots de l’adoption de l’intelligence artificielle

Au commencement était l’intelligence naturelle



L’IA n’est pas une mode passagère… c’est avant tout un marché très florissant. qui devrait atteindre 169,41 milliards de dollars d’ici 2025 contre 4,06 milliards en 2016. Une illustration de l’intérêt des entreprises et de leur désir d’innover avec la mise en place de nouvelles applications embarquant de l’IA. D’ailleurs le nombre d’entreprises ayant adopté des technologies basées sur l’IA a augmenté de 270 % entre 2015 et 2019. Cependant, l’expression « adopter des technologies basées sur l’IA » est encore trop généraliste et peut signifier beaucoup de choses. Pour comprendre l’ampleur réelle de ce phénomène, il faut revenir à l’essentiel.



L’intelligence artificielle se réfère à un domaine de l'informatique qui traite des algorithmes et est inspiré par l'intelligence naturelle. Son impact est aujourd’hui majeur pour les entreprises comme les consommateurs. L’IA est utilisée, par exemple, par les laboratoires pour la recherche de nouveaux antibiotiques et vaccins mais elle est également intégrée aux smartphones et autres assistants vocaux, comme outil du quotidien.



Aujourd’hui on peut diviser l’IA en deux catégories. D’abord l’IA dite « générale » qui se retrouve sous la forme de systèmes cognitifs. Elle correspond à l’intelligence hypothétique d’une machine ayant la capacité de comprendre ou d’apprendre toute tâche intellectuelle pouvant être accomplie par un être humain. Et l’IA « faible » qui fait référence à des aspects spécifiques de l’intelligence et de la perception humaine, telle que la reconnaissance des visages ou des voix. C’est ce type d’IA qui est majoritairement utilisé aujourd’hui, sous deux types de fonctionnement, le machine learning et le deep learning.



Accompagner les entreprises dans leur parcours d’intégration



Aujourd’hui, ces technologies se retrouvent partout avec la croissance de l’automatisation, de la publicité ciblée aux appareils domestiques intelligents. Le deep learning est, par exemple, en train de redéfinir l’avenir du secteur de la santé alors que le machine learning est extrêmement utile dans l’analyse de données. Il faut bien comprendre que l’IA ne se résume pas qu’à une seule chose. Face de la croissance exponentielle des données, il existe une réelle opportunité en matière de collecte d’informations pour accompagner l’innovation et la création de nouveaux produits et services. Mais il n’existe pas de solution unique, et toutes les données ne doivent pas être traitées par l’IA. Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que la qualité de l’IA dépend des données qui ont été utilisées pour l’alimenter. Les entreprises doivent donc d’abord mettre de l’ordre dans leurs données, puis se familiariser, dans un second temps, avec les outils d’IA dont elles disposent.



À l’ère de l’innovation technologique, le moment est venu de commencer à exploiter le potentiel de l’IA, dont le développement se verra certainement dynamisé par la 5G. Cependant, il est nécessaire d’accompagner les entreprises, qui manquent de compétences pour en tirer pleinement parti. Elles pourront alors comprendre sa valeur et s’interroger afin de savoir s’il s’agit, pour elles, d’une véritable nécessité opérationnelle.



Le channel a un rôle à jouer dans l’accompagnement des clients tout au long de leur parcours d’intégration de l’IA. Afin de saisir la balle au bond, revendeurs doivent développer leur expertise autour de l’IA pour pouvoir montrer la voie. Aiguiser leur compréhension et appréhender les complexités de l’IA, du machine learning et du deep learning constitue la première étape s’ils souhaitent devenir des conseillers de confiance pour leurs clients. Afin qu’ils puissent exploiter pleinement ces technologies, il est essentiel d’aider les clients à mettre en place une stratégie en matière d’IA, adaptée à leurs besoins commerciaux. Elles pourront ainsi dépasser la fiction en mettant en œuvre des applications intégrées dans le monde réel.



Aider les entreprises à comprendre comment tirer parti de la valeur de leurs données en appliquant les mécanismes d’IA là où il y a un réel besoin se révélera être la solution la plus rentable. Les revendeurs ont un réel rôle à jouer dans le conseil et la mise en place de ces solutions.