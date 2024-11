Dell Technologies étend ses innovations en matière d’IA au Edge

Dell Technologies annonce des innovations technologiques majeures pour Dell NativeEdge, sa plateforme logicielle conçue pour optimiser les opérations à la périphérie. Ces avancées visent à simplifier significativement le déploiement, la mise à l’échelle et l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) en périphérie, offrant ainsi aux entreprises des solutions plus performantes et plus agiles pour répondre aux défis de l’Edge.



Selon Gartner®, d'ici 2025 plus de 50 % des données gérées par les entreprises seront créées et traitées en dehors des data centers et du cloud[1]. Avec ce déplacement croissant des données vers la périphérie et l'accélération des charges de travail d'IA, la demande augmente pour des systèmes agiles, connectés et sécurisés capables de déployer et gérer des modèles d'IA sur de multiples emplacements en périphérie.



Les avancées Dell NativeEdge annoncées aujourd’hui, qui font partie des capacités de la Dell AI Factory, répondent à ces besoins et offrent aux organisations des intégrations de logiciels d'IA et des capacités de haute disponibilité (HA) pour fournir plus de résilience et de fiabilité dans le déploiement et la gestion de l'IA à la périphérie.



Améliorer l'efficacité des charges de travail Edge et AI avec NativeEdge



Dell NativeEdge est la seule plateforme logicielle d'opérations en périphérie du marché à proposer un onboarding sécurisé des équipements à l’échelle, une gestion à distance et une orchestration d'applications multicloud.[2] Elle offre désormais le clustering multinœud haute disponibilité (HA) pour les terminaux NativeEdge, notamment les serveurs Dell PowerEdge, les stations de travail OptiPlex et Precision, ainsi que les Gateways Dell.



Le logiciel NativeEdge peut regrouper les points d'accès pour qu'ils fonctionnent comme un système unique, permettant ainsi aux entreprises de :



Assurer une haute disponibilité pour maintenir les processus métier critiques et les charges de travail d'IA en périphérie, même en cas de perturbations réseau ou de défaillances des périphériques. La migration des machines virtuelles (VM) et le basculement automatique des applications, du calcul et du stockage garantissent une fiabilité accrue et des opérations continues.

S'adapter aisément à l'évolution des charges de travail dans divers environnements, des points de vente aux services publics.

Intégrer les terminaux NativeEdge avec des solutions de stockage externes, telles que Dell PowerStore et Dell PowerVault, pour soutenir la formation et le déploiement de modèles d'IA avec des configurations flexibles à un, deux ou trois niveaux en périphérie.

Les intégrations logicielles de NativeEdge simplifient les déploiements d'IA Edge



Les entreprises déployant l'inférence IA en périphérie peuvent trouver long et complexe le déploiement d'applications et de solutions sur des centaines, voire des milliers de sites. Dell propose un catalogue complet de plus de 55 Blueprints Dell NativeEdge préconfigurés, automatisant le déploiement des applications et frameworks d'IA sélectionnés par l'entreprise, pour un retour sur investissement plus rapide. Les Blueprints NativeEdge permettent aux clients d'assembler et de déployer facilement de nouveaux cas d'utilisation et des capacités d'inférence IA en périphérie, tout en réduisant le temps de configuration physique et le risque d'erreurs.



Dell élargit le catalogue pour inclure :



Des outils open-source tels qu'Apache Spark™, Apache Airflow®, MLflow et Grafana, pour prendre en charge les flux de travail MLOps continus, adaptés aux cas d'utilisation en périphérie, permettant un déploiement rapide et efficace de solutions optimisées par l'IA ;

Aveva Unified Operations Center, facilitant la modernisation des infrastructures urbaines, en intégrant les opérations, les systèmes de construction, la planification urbaine, la mobilité intelligente et la connectivité critique ;

EPIC iO, qui utilise l'analyse en temps réel pour optimiser les opérations de vente au détail et améliorer l'expérience d'achat en magasin ;

Dell Data Collector, pour collecter et transférer des données provenant de capteurs et d'équipements IoT à différents endroits. Les organisations peuvent ensuite utiliser Dell Data Lakehouse pour consulter ces données et obtenir des informations en temps réel, ainsi que pour gérer des charges de travail d'IA ;

La solution logicielle Intel® Geti™, pour accélérer le développement de modèles d'IA de vision par ordinateur en périphérie ;

Les mises à jour de la plateforme NVIDIA AI Enterprise, comprenant les microservices NVIDIA NIM, permettant aux développeurs de déployer plus efficacement et en toute sécurité des capacités d'inférence IA en périphérie, tout en réduisant le temps de configuration et les erreurs potentielles.

Dell Services for NativeEdge Blueprints permet aux entreprises de concevoir et de développer des Blueprints personnalisés pour les applications validées par Dell et propres aux clients, garantissant un déploiement fluide grâce au logiciel Dell NativeEdge.



« L'IA transforme à un rythme sans précédent les charges de travail et les opportunités à la périphérie, et les entreprises de tous les secteurs recherchent des moyens plus simples et plus fiables d'exploiter cette technologie », a déclaré Anwar Dahab, vice-président senior et directeur général chez Dell Technologies en France. « Notre extension NativeEdge automatise le déploiement et la gestion des charges de travail d'IA en périphérie, offrant des fonctionnalités pour assurer la continuité des activités. Ainsi, les organisations peuvent tirer parti des dernières avancées de l'IA en périphérie pour générer des revenus et obtenir des résultats positifs pour leurs clients ».



Disponibilité



Les avancées de Dell NativeEdge seront disponibles dès janvier 2025.

Les clients de Dell NativeEdge pourront acheter et activer directement les licences NVIDIA AI Enterprise pour les GPU NVIDIA auprès de Dell, simplifiant ainsi le déploiement et le support de NativeEdge.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Dell.com/NativeEdge.



