Les secteurs de la banque et de l'assurance réussissent à MarkLogic

MarkLogic, le leader des bases de données NoSQL pour les entreprises démontre une expertise reconnue pour les secteurs de la banque et de l'assurance, aussi bien au niveau global que local, en France. En effet la plateforme de gestion des données de MarkLogic séduit de nombreux acteurs clés de l’univers de la finance. MarkLogic compte aujourd’hui de nombreuses références clés parmis les plus grands établissements financiers au monde comme par exemple ABN Amro, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, Morgan Stanley, Northern Trust, Broadridge, Visa.



En France, de nombreuses sociétés d’assurance mettent à profit les capacités d’une plateforme comme MarkLogic pour fournir en temps réel les informations nécessaires à leurs différents métiers, disposer d’indicateurs de suivi de la qualité des données, automatiser les rapprochements entre événements de gestion, mais aussi documenter et suivre leurs processus opérationnels ou encore être en mesure de contrôler et sécuriser le partage des informations. La société a su convaincre 8 des acteurs les plus influents du marché de l’assurance dont Klesia et Lamie mutuelle.



Pour Lamie mutuelle, l'adoption de MarkLogic devait répondre à trois enjeux : l'homogénéisation de ses infrastructures de données, la mise en conformité de ces dernières avec la norme Solvabilité 2 et le soutien de la croissance grâce à la mise en place d'une stratégie marketing omnicanale basée sur une vue à 360° du client. « En installant MarkLogic, nous avions peur de nous enfermer dans un seul usage. Or la solution se montre très agile tout en apportant une meilleure structuration des données », se réjouit Michael Decriem, le directeur général de Lamie mutuelle. Il salue par ailleurs le suivi fourni par l‘éditeur. « C’était important pour nous, nous avons un petit effectif où chacun devait intervenir sur plusieurs périmètres », détaille le dirigeant.



« Le monde de la finance brasse constamment un large volume de données sensibles et il est essentiel que nos clients puissent réconcilier leurs données et y accéder en tout temps. L’index est un élément central de la plateforme MarkLogic. Grâce à notre indexation pointue, nos clients peuvent devenir data-centric, accroître l’efficacité de leurs opérations, renforcer leur conformité et améliorer la qualité, la gouvernance et la traçabilité des données. » explique Frédéric Valluet, Directeur Solutions, Région EMEA chez MarkLogic.



MarkLogic continue d’innover autour de sa plateforme. Juste avant l’été, la firme a lancé la version 9.0-5 de sa solution de base de données. Elle apporte plus de sécurité, facilite l’exécution des tâches critiques et surtout complète sa base de données NoSQL avec un Data Hub Framework. Les capacités de la plateforme MarkLogic permet à ses clients de fournir en temps réel les informations nécessaires à leurs différents métiers, disposer d’indicateurs de suivi de la qualité des données, automatiser les rapprochements entre événements de gestion, mais aussi documenter et suivre leurs processus opérationnels ou encore être en mesure de contrôler et sécuriser le partage des informations.