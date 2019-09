MEGA International lance HOPEX V3, une mise à jour majeure de sa plate-forme de transformation métier

MEGA International, éditeur de logiciel français qui accompagne les entreprises dans leur transformation métier et IT annonce le lancement de la version 3 de HOPEX. Cette dernière version de sa plateforme de transformation des activités, offre une gamme complète de solutions dont l’architecture d’entreprise, la gestion du portefeuille applicatif, l’analyse des processus opérationnels, la gestion intégrée des risques et de la confidentialité ainsi que la gouvernance des données. Cette nouvelle version introduit également de nombreuses améliorations de la plateforme et de son interface pour améliorer l’expérience utilisateur.



Grâce à la plateforme multi-utilisateur de MEGA, la gestion des risques et de la conformité est centralisée. Cette nouvelle version permet d’attribuer la responsabilité aux parties prenantes appropriées, établissant ainsi un puissant outil de communication pour la gouvernance d’entreprise. L’approche holistique de MEGA vise à aider les entreprises à optimiser ou à transformer avec succès leurs initiatives en matière de business digital et à accélérer leurs projets de transformation tout en étant consciente des risques et des menaces.



« Pour mener à bien des initiatives de business digital, les organisations peuvent soit optimiser leurs modèles d’affaires existants, soit les transformer et en créer de nouveaux. Le succès de la transformation numérique exige des entreprises qu’elles définissent une stratégie claire, qu’elles concentrent leurs ressources informatiques pour soutenir cette stratégie, qu’elles comprennent quelles données sont utilisées et par qui, et qu’elles gèrent les vulnérabilités, les menaces et les risques potentiels. Grâce à HOPEX V3, toutes ces activités peuvent être gérées à partir d’un seul référentiel centralisé qui offre aux dirigeants et aux cadres la possibilité de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. » - Lucio de Risi, CEO de MEGA



HOPEX V3 est enrichi d’une nouvelle solution intégrée de gestion des risques, ainsi que de solutions de gestion de la vie privée et d’architecture de l’information largement améliorées. Ces puissants outils permettent de se conformer aux nouvelles réglementations en matière de confidentialité des données, aident à régir l’utilisation et le traitement des données métier et permettent l’adoption d’une approche de gestion intégrée des risques.



« HOPEX est une plateforme collaborative offrant une approche globale permettant aux entreprises de décloissoner et développer des synergies entre les différentes parties prenantes. Par ailleurs, cette mise à jour améliore grandement l’expérience utilisateur et introduit des centaines d’améliorations en termes d’UI/UX pour faciliter la prise en main de la solution par les non-spécialistes et accélérer l’exécution des tâches par les utilisateurs experts. » - Ludovic Relandeau, Senior Vice President et Global Head of Products chez MEGA



Les principaux avantages de la solution HOPEX Enterprise Architecture de MEGA incluent :



HOPEX Integrated Risk Management – une nouvelle solution permettant aux entreprises de gérer les risques, les contrôles, les incidents, la conformité et l’audit. Cela est possible via une approche intégrée avec les opérations commerciales tout en passant d’une culture de conformité à une culture axée sur la prise de risques.



HOPEX Privacy Management – une solution largement améliorée et mise à jour. Cette solution s’assure que les entreprises disposent d’un outil simple et complet pour gérer leur conformité avec le GDPR européen, le California Consumer Privacy Act (CCPA) et d’autres réglementations sur la vie privée adoptées dans le monde.



HOPEX Information Architecture – la solution est enrichie de nombreux nouveaux rapports pour faciliter l’analyse de l’utilisation des données et introduit l’alignement avec les données métier afin d’effectuer des analyses d’impact du glossaire métier au dictionnaire de données et faire face aux changements constants du marché.



Améliorations de l’expérience de l’utilisateur - de nombreuses améliorations de l’interface utilisateur/UX facilitent l’utilisation par des non-spécialistes et accélèrent le travail des experts.



Grâce à une plateforme collaborative partagée unique, HOPEX V3 crée un environnement synergique pour soutenir toutes les parties prenantes impliquées dans la transformation digitale des activités, la gestion des risques, la gestion de la confidentialité et la gouvernance des données. Avec une expérience utilisateur entièrement repensée, la solution offre une conception fluide et transparente, simple à la navigation, mais puissante et robuste.