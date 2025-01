Bizzdesign acquiert Alfabet, après la fusion avec MEGA International, créant un groupe leader sur les marchés de l’architecture d’entreprise et de la gestion stratégique de portefeuilles

Bizzdesign annonce aujourd’hui l’intégration d’Alfabet, leader reconnu en architecture d’entreprise (EA) et gestion stratégique de portefeuilles (SPM – Strategic Portfolio Management), suite à son rachat auprès de Software GmbH. Après la fusion récente avec MEGA International, cette opération marque la création d’un groupe unifié, opérant sous le nom de Bizzdesign. Forte d’un chiffre d’affaires d’environ 110 millions d’euros, de près de 2 000 clients et de plus de 600 collaborateurs, la nouvelle entité dispose désormais d’une présence mondiale consolidée.



Réinventer le marché



La mise en commun des expertises et des ressources des trois entités ouvre de nouvelles perspectives pour accélérer l'innovation dans le domaine de la transformation des entreprises, tout en renforçant la valeur apportée aux clients et aux partenaires.



La nouvelle entité conserve et continue de développer ses trois solutions complémentaires (Horizzon, HOPEX et Alfabet), proposant ainsi une offre de transformation de bout en bout la plus complète du marché. Celle-ci couvre la gestion de l’architecture d’entreprise (EAM – Enterprise Architecture Management), la gestion stratégique de portefeuille (SPM - Strategic Portfolio Management), la gestion des processus métier (BPM – Business Process Management), ainsi que la gouvernance, les risques et la conformité (GRC). En parallèle, Bizzdesign travaille au développement d’une nouvelle plateforme de transformation d’entreprise cloud-native, intégrant des technologies d’intelligence artificielle avancées.



Bizzdesign élargit son offre en gestion stratégique de portefeuilles



Avec l'acquisition d'Alfabet, Bizzdesign renforce et élargit son offre en intégrant une forte expertise dans la gestion stratégique de portefeuilles (SPM). Dans un contexte où la digitalisation redéfinit les modèles opérationnels, les interdépendances entre les fonctions métiers et l’informatique deviennent cruciales. Leader reconnu dans la gestion stratégique de portefeuille, Alfabet aide les entreprises, les décideurs IT et les responsables de la planification à cartographier et analyser ces connexions, permettant un alignement optimal entre stratégie et exécution.



Unir ses forces pour accélérer l'innovation et renforcer la valeur client



Bert van der Zwan, CEO de Bizzdesign, commente : « La mise en commun des talents et des expertises des trois entreprises nous permet de donner un coup d’accélérateur à notre capacité d’innovation, d’harmoniser nos feuilles de route et d’apporter une valeur encore plus significative à nos clients, et ce, plus rapidement. »



Luca de Risi, COO de la nouvelle entité, ajoute : « Nous vivons une période particulièrement prometteuse pour les clients des trois entreprises. Le nouveau groupe, fort d’investissements accrus dans l’innovation et d’une présence mondiale consolidée, s’engage à transformer ces atouts en bénéfices concrets pour ses clients, tout en garantissant la continuité du service. »



Conrad Langhammer, qui continuera à diriger la division Alfabet du nouveau groupe, conclut : « Le champ d’application de l'architecture d'entreprise s'élargit, intégrant désormais des fonctions métiers qui, jusqu'à récemment, évoluaient de manière indépendante. Alfabet répond à cette transformation avec son offre de gestion stratégique de portefeuille. Nous unissons nos forces au service du nouveau groupe Bizzdesign pour accompagner ces nouveaux acteurs de la transformation, avec des technologies innovantes et adaptées à leurs besoins, tout en continuant à soutenir les fondamentaux du marché. »