MarkLogic 9.0-5 : Une automatisation renforcée et une intégration des données plus sécurisée

MarkLogic Corporation, le leader des solutions de base de données NoSQL opérationnelle et transactionnelle pour les entreprises, dévoile aujourd’hui MarkLogic 9.0-5, la dernière version de sa plateforme de base de données multi-modèles. Les nouveautés font la part belle à l’intégration, le partage et la sécurisation des données.



MarkLogic 9.0-5 représente un bond en avant en matière de gestion automatisée des tâches des projets d’intégration de données dans les infrastructures cloud comme locales. Outre une prise en charge améliorée d’AWS et Docker, cette nouvelle version apporte aux entreprises des capacités encore renforcées de sécurisation des données et des fonctionnalités approfondies pour l’organisation et la gestion des processus cœur de métier. Le Data Hub Framework (DHF), composant Open Source de MarkLogic, a également reçu des améliorations majeures tout comme la recherche sémantique qui s’appuie maintenant sur l’ontologie.



Un Data Hub Framework plus intelligent



Le DHF, un accélérateur pour la création de hub de données centralisé, est maintenant totalement intégré à MarkLogic 9.0-5. Cette intégration simplifie la création des hubs, via l’intégration de nouveaux services. L’amélioration des modules principaux du DHF simplifie l’orchestration de l’intégration et de la mise en qualité des données au sein du hub tout en accélérant et sécurisant l’ingestion de volumes massifs de données. Les capacités de recherche, de requêtage SQL et de graphe sémantique, sont par ailleurs approfondies pour rendre l’accès aux différents contenus plus rapide et plus efficace.



L’analyse sémantique renforcée par l’utilisation d’ontologies



Poursuivant l’amélioration des capacités d’analyse sémantique de MarkLogic, la version 9.0-5 propose désormais l’extraction d’entités basée sur des ontologies. La plateforme est ainsi capable d’identifier des concepts au sein de données non structurées afin de les extraire ou de les marquer pour contextualiser et affiner les résultats des recherches, automatiser l’enrichissement des données par les métadonnées, ou encore améliorer la gouvernance de celles-ci.



Un déploiement cloud simplifié et sécurisé sur AWS



En connectant directement ses solutions de chiffrement au Key Management Services (KMS) d’Amazon Web Services (AWS), MarkLogic renforce par ailleurs la sécurité des données transitant sur le cloud d’Amazon. MarkLogic renforce également le support client pour la solution Virtual Private Cloud (VPC) d’AWS avec de nouvelles formations. Elles porteront sur la sécurisation des déploiements. Et afin que les utilisateurs puissent réaliser ces derniers plus facilement, en mode self-service, MarkLogic 9.0-5 bénéficie maintenant d’une API de gestion de configuration qui rend les opérations complexes sur les données plus faciles.





Une gestion plus agile et sécurisée des opérations avec Docker®



Avec la prise en charge native des conteneurs Docker®, MarkLogic 9.0-5 améliore la portabilité et l’agilité des données. La gestion des charges de travail s’en trouve également renforcée. L’avancée la plus notable concerne l’exécution des tâches de maintenance, les mises à jour se faisant maintenant 10 fois plus rapidement, réduisant ainsi drastiquement les temps d’arrêt et de redémarrage des conteneurs. De plus, les organisations pourront sécuriser leurs installations, dans un cloud ou en local, grâce à la nouvelle option de chiffrement des données par défaut, activable dès l’installation. De même, l’utilisation native des systèmes d’authentification externes mutualisés de type LDAP renforce encore cette sécurisation pour assurer la conformité des plateformes basées sur MarkLogic dans un contexte où le RGPD impose le principe de Privacy by design.



« Les entreprises ont besoin d’innover et elles ne peuvent le faire sans données pertinentes et de qualité. MarkLogic fait en sorte que celles-ci soient plus accessibles, plus sécurisées et surtout plus riches », déclare Joe Pasqua, EVP and Head of Products de MarkLogic. « Ces nouvelles fonctionnalités et nouveaux outils fournissent aux architectes, développeurs et opérateurs les capacités pour facilement centraliser leurs données et développer leurs nouvelles applications pour rapidement disposer d’une vision à 360° de leur activité. Avec MarkLogic 9.0-5, notre plateforme et les données qu’elle contient deviennent véritablement la colonne vertébrale d’organisations digitalisées centrées sur l’agilité, la rapidité d’action et la sécurité pour assurer leur succès, et ce avec une totale liberté de choix quant à l’internalisation ou l’hybridation de leurs infrastructures informatiques. »