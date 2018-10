MarkLogic lance son offre Data Hub Service sur le cloud

MarkLogic Corporation, le leader des bases de données NoSQL pour les entreprises, annonce aujourd'hui le lancement du MarkLogic Data Hub Service qui fournit la solution la plus rapide et la plus efficace économiquement pour intégrer, stocker, harmoniser, analyser et sécuriser les données critiques des entreprises dans le cloud. Le service MarkLogic Data Hub amplifie la puissance de la technologie MarkLogic en s'appuyant sur le cloud. Il réduit ainsi le coût et la charge opérationnelle liés à l’intégration de grands volumes de données issus de sources multiples. Ces données harmonisées et valorisées permettent d’alimenter ensuite des applications analytiques et transactionnelles, de l’analyse sur de l’IoT, des graphes de connaissances, de l’intelligence artificielle et du machine learning.



Les entreprises sont aujourd'hui submergées par les données. En conséquence, elles s'orientent vers des solutions simples à utiliser, offrant plus de souplesse et moins de besoins opérationnels. S'appuyant sur le cloud, le MarkLogic Data Hub Service fournit aux équipes DevOps toute l’agilité dont ils ont besoins pour intégrer les données en évitant la complexité de gestion de l’infrastructure. Ils peuvent ainsi travailler plus et plus rapidement sur le développement pour répondre aux besoins des utilisateurs. De plus, le MarkLogic Data Hub Service étant construit sur la base de données innovante MarkLogic, l’intégration avec le cloud ne demande pas de travail supplémentaire. Ainsi, l’approche agile et itérative, impliquant les métiers dans les phases de co-design pour des livraisons régulières de capacités et de fonctionnalités, permet de sortir de l’effet tunnel des cycles en V.



Un data lake réussi



La promesse des Data Lake était d’aider les entreprises à gérer toutes les données qui ne font que croître. En réalité, les analystes s’accordent pour dire les data lake n’ont pas réussi cet objectif. Ils expliquent aussi que les causes de cet échec sont la faiblesse de la gouvernance des données, la non consistance sémantique et la non flexibilité.



Le MarkLogic Data Hub Service a été conçu pour répondre ces défis.



« Le MarkLogic Data Hub Service est un data lake qui fonctionne », a déclaré Joe Pasqua, EVP and Head of Products de MarkLogic. « La stratégie des data lakes était orientée dans la bonne direction, mais elle ne tenait pas compte des réalités fondamentales de la vie de l’entreprise. Notre MarkLogic Data Hub Service tient la promesse des data lakes en simplifiant la gestion des données, leur harmonisation, leur sécurisation, leur exploitation et la mise en service des données tout en garantissant une maintenance et une gouvernance simple dans le contexte des métiers».



« Les data hubs jouent un rôle important dans de nombreuses entreprises modernes, car ils apportent un moyen d’organiser et de gérer efficacement les données des entreprise », a déclaré James Curtis, Senior Analyst chez 451 Research. « Tirant parti de la solution de data hub déjà éprouvée de MarkLogic, le nouveau Data Hub Service offre des fonctionnalités entreprise avec une sécurité intégrée tout en offrant toutes les commodités d’un service cloud. »



Des charges de travail variables mais des coûts prévisibles



Bien que les charges de travail puissent varier d'un instant à l'autre, ce n'est pas le cas des budgets. Les entreprises ont besoin d'une visibilité sur leurs dépenses. L’architecture de MarkLogic permet d’ajouter et de retirer des ressources de la base de données sous-jacente en quelques secondes, ce qui était jusqu'à présent impossible dans les technologies de base de données. Le MarkLogic Data Hub Service utilise la même technologie que celle initialement offerte avec MarkLogic Query Service pour permettre de répondre aux pics de charge tout en offrant une gestion des coûts prévisibles. Les dépenses IT restent ainsi alignées sur l’utilisation réelle de la base de données.



Un pas vers la base de données as-a-Service



Le MarkLogic Data Hub apporte une valeur indéniable par rapport aux bases de données existantes. Sa capacité de gestion de type de données (Documents, graphes, relations et geospatial) provenant de différentes sources (SGBDR, bus de messages, streaming, etc.) permet de les intégrer, de les harmoniser, de faire de la désambiguïsation, de les rendre “recherchable” et de les requêter au sein d’une seule et même architecture. Essayer de faire toutes ces tâches avec des technologies traditionnelles demanderait d’utiliser différents outils au-dessus d’une base de données donc une architecture et un écosystème plus compliqué et plus coûteux.



Une solution sûre et sécurisée



Le MarkLogic Data Hub Service intègre les mêmes impératifs de sécurité que les solutions MarkLogic classiques. Il est ainsi possible de sécuriser les données de façon globale avec de l’encryption au repos ou en communication mais aussi de sécuriser chaque information dans le contexte de leur consommation par les applications.