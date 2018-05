Modellis rejoint Viareport pour répondre aux besoins d’élaboration budgétaire de ses clients

Ce système atteint pourtant ses limites dès lors qu’il s’agit de collecter des informations issues de sources multiples, de mettre en place des processus collaboratifs ou réaliser des analyses multidimensionnelles. Seul un outil dédié à l’élaboration budgétaire permet de travailler en temps réel, de manière collaborative, de partager des tableaux de bord et de multiplier les prévisions et les simulations.



C’est pour apporter cette expertise que Viareport, Fintech française de référence des solutions de reporting financier et de consolidation en mode SaaS à destination des ETI et des experts-comptables, finalise une opération de croissance externe auprès de Modellis (http://modellis.fr).



Modellis se positionne comme le partenaire historique de l’éditeur Adaptive Insights en France. En procédant à son acquisition, Viareport étoffe son offre et devient le premier revendeur officiel de cet éditeur sur le marché français. Cet avantage concurrentiel fort lui permet de disposer d'un accord industriel et de renforcer ses équipes par de nouvelles expertises.



Cette acquisition affirme ainsi le positionnement de Viareport sur le marché du CPM en matière de mise en œuvre de solutions de planification Cloud afin de couvrir l’ensemble des besoins de pilotage auxquels sont confrontées les directions financières.



« Cette opération structurante nous permet de disposer de compétences avérées en termes de reporting de gestion et d'élaboration budgétaire, mais également d'applications Cloud performantes intégrées dans notre portail. À travers cette acquisition, nous offrons toujours plus de qualité de service à nos clients en nous appuyant sur un partenariat solide avec Adaptive Insights. » explique Emmanuel Amon, Président de Viareport



Valery Feugeas, Directeur Général de Modellis, complète : « Notre intégration dans le groupe Viareport va nous permettre de dégager de nouvelles opportunités et de répondre ensemble aux projets de pilotage et de reporting financier de nos clients. Nous bénéficions de tous les prérequis et de l’expertise nécessaire pour les accompagner dans la digitalisation de ces opérations en s’appuyant sur des offres performantes, notamment autour des technologies Adaptive Insights. »