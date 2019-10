MongoDB et Alibaba Cloud lancent un nouveau partenariat

MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB), la plate-forme de base de données leader, moderne et polyvalente, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Alibaba Cloud, l'épine dorsale du Groupe Alibaba en matière de data intelligence, pour offrir aux clients une solution MongoDB-as-a-service autorisée. Les clients d'Alibaba Cloud pourront utiliser cette offre gérée depuis les centres de données d'Alibaba Cloud dans le monde entier.



Grâce à ce partenariat, Alibaba Cloud assure la gestion et le support de bout en bout des clients sur les versions actuelles et futures de MongoDB, avec la possibilité d'escalader les corrections de bugs et de prendre en charge les problèmes en leur nom. Désormais, les utilisateurs de l'offre de plate-forme d'Alibaba Cloud auront facilement accès aux toutes dernières fonctionnalités de MongoDB, avec le support complet d'Alibaba Cloud et de MongoDB.



"Non seulement la Chine est l'un des plus grands marchés pour les logiciels de base de données, mais il y a aussi eu une énorme adoption de MongoDB sur ce marché. De fait, au cours des quatre dernières années, la majeure partie des téléchargements de MongoDB sont venus de Chine, ce qui reflète la popularité mondiale de la plate-forme de base de données de nouvelle génération de MongoDB" affirme Dev Ittycheria, Président et CEO de MongoDB. "Désormais, les clients de toutes tailles ont accès à la seule offre autorisée de MongoDB DBaaS en Chine continentale. Nous sommes ravis de nous associer à Alibaba Cloud pour permettre à nos clients d'utiliser MongoDB pour transformer leurs activités."



Les nouvelles fonctionnalités de MongoDB qui sont désormais prises en charge sur la plate-forme Alibaba Cloud incluent les transactions ACID multi-documents, les conversions de type à l’intérieur des pipelines d'agrégation, les lectures non bloquantes depuis un serveur secondaire, les extensions aux flux de modifications et les migrations de données 40 % plus rapides. Avec la sortie de MongoDB 4.2, les clients d'Alibaba Cloud peuvent profiter des transactions distribuées, du chiffrement de champs individuels côté client, des index de caractères génériques, des vues matérialisées à la demande et plus encore.



Feifei Li, Vice-président d'Alibaba Group, Président et Senior Fellow de Database System, Alibaba Cloud Intelligence, affirme : "MongoDB est une base de donnée populaire aux quatre coins du monde et, avec les dernières versions de Community et Enterprise Advanced, qui fonctionnent sur notre plate-forme, nous sommes en mesure de répondre à un large éventail de besoins clients. Combiné avec les capacités d'analyse de données natives d'Alibaba Cloud, travailler avec des partenaires comme MongoDB aidera nos clients à générer une meilleure compréhension commerciale à partir de leurs opérations."