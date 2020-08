MongoDB nomme Rishi Dave au poste de Directeur Marketing

MongoDB, Inc. (NASDAQ: MDB), la première plateforme moderne de bases de données à usage général, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rishi Dave au poste de directeur du marketing. Dave supervisera l'organisation du marketing, y compris les opérations de marketing, la communication d'entreprise, la génération de la demande et le marketing de terrain, le marketing de croissance et le marketing de contenu, et rejoindra l'équipe de direction de MongoDB.



Expert du marketing technologique avec plus de deux décennies d'expérience à son actif, Dave arrive de Vonage, où il a dirigé la stratégie marketing globale de la société. Auparavant, Dave était directeur du marketing chez Dun & Bradstreet, un fournisseur et analyste de données dans le cloud, où il était chargé de moderniser cette marque vieille de 176 ans et de conduire sa stratégie de mise sur le marché. Il a passé sa carrière dans l'industrie technologique à des postes de marketing, de développement commercial et de conseil chez Dell, Rivio, Trilogy Software et Bain & Company.



"MongoDB est devenue la base de données polyvalente la plus populaire au monde. Elle est appréciée par des millions de développeurs et des milliers d'organisations lui font confiance", a déclaré Dev Ittycheria, Président et directeur général de MongoDB. "Cependant, comparé au marché potentiel total des logiciels de base de données, l'opportunité face à l'empreinte de MongoDB est énorme. L'expérience de Rishi dans l'utilisation de données et d'analyses afin de dynamiser la stratégie marketing et la croissance du chiffre d'affaires, ainsi que ses antécédents en matière de marketing auprès des développeurs et des entreprises, font de lui le choix parfait pour notre prochaine phase de croissance".



"Je suis ravi de diriger l'organisation marketing de MongoDB et de travailler avec l'équipe de direction pour faire évoluer et étendre la stratégie de commercialisation de la société afin de continuer à gagner la confiance-des développeurs", a déclaré Rishi Dave, directeur du marketing de MongoDB. "En tant qu'entreprise technologique en pleine évolution sur le marché incroyablement vaste des bases de données, MongoDB représente une opportunité unique et convaincante pour un spécialiste du marketing et je suis enthousiaste à l'idée de commencer".