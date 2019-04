Neo4j et Google Cloud annoncent un partenariat stratégique

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, et Google Cloud annoncent ce jour un partenariat stratégique pour offrir une expérience fluide de la base de données de graphes de Neo4j intégrée à la console, à la facturation et aux services de support de Google Cloud Platform (GCP).







Emil Eifrem, P-DG et cofondateur de Neo4j, explique la valeur ajoutée de ce nouveau partenariat avec Google Cloud.



« Google a conquis son marché grâce à la puissance de la technologie des graphes avec PageRank » rappelle Emil Eifrem. « Neo4j ne pouvait trouver meilleur partenaire pour doter les développeurs et les entreprises de la puissance des graphes en mode services gérés. Google Cloud manifeste un grand respect aux racines open source de Neo4j et à notre rôle de pionnier dans la catégorie des bases de données de graphes. Notre partenariat vise à offrir une base de données de graphes cloud de pointe, étroitement intégrée, afin que les développeurs puissent plus facilement tirer parti des données connectées et atteindre un maximum d'impact ».







Dans le cadre de ce partenariat, Neo4j et Google Cloud vont proposer la base de données de graphes phare aux développeurs et aux entreprises de façon simple et accessible. Les principales caractéristiques de Neo4j pour Google Cloud incluent :



● Un service de base de données de graphes entièrement géré offrant une haute disponibilité



● Une scalabilité souple pour répondre à des besoins qui évoluent



● Un fonctionnement avec Google Kubernetes Engine (GKE), le service Kubernetes le mieux géré au monde



● Une sécurité avec chiffrement de bout en bout



● Une facturation par le biais de GCP







Les bases de données de graphes aident les développeurs à exploiter les données connectées et à éviter les requêtes complexes et les lenteurs dans les RELATIONS qui rendent laborieuse l'utilisation de bases de données SQL. Les développeurs profitent ainsi d'une modélisation de données plus aisée, sans devoir passer par la conversion entre différents codes et modèles de données. Pour les chefs de projet, le modèle des graphes est le moyen le plus simple de traduire des systèmes complexes.







Par conséquent, l'écart entre les équipes métier, leurs modèles de données et leurs services informatiques est atténué, alors que les perspectives issues des données et les capacités d'innovation se trouvent considérablement enrichies.







Kevin Ichhpurani, vice-président corporate, en charge de l'écosystème mondial et du développement commercial , explique pourquoi le moment est venu d'introduire un service géré de base de données de graphes sur la plateforme Google Cloud, ainsi que les motivations d'un partenariat avec Neo4j.



« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Neo4j et avons hâte d'ajouter Neo4j à Google Cloud comme notre premier service managé de base de données de graphes. Nous partageons un engagement envers une communauté open source solide qui encourage l'innovation et donne aux clients les meilleurs résultats possibles » indique Kevin Ichhpurani. « Les cas d'usage des données connectées enrichissent l'activité des entreprises dans de nombreux secteurs, aussi nouer un partenariat avec Neo4j pour offrir sa base de données de graphes sous forme de service managé sur GCP est-il une évidence ».