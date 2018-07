Nouvelle édition : Maîtrisez l’utilisation des technologies HADOOP

L’ouvrage permet d’initier les débutants pour les emmener vers une utilisation pro- fessionnelle de ces technologies. Pour faciliter la compréhension de l’ouvrage, chaque chapitre s’achève par un rappel des points clés et un guide d’étude qui permettent au lecteur de consolider ses acquis.



Au fil de la lecture de cet ouvrage, vous allez comprendre les approches conceptuelles de chacune de ces technologies pour rendre vos compétences indépendantes de l’évolution d’Hadoop. Vous serez finalement capable d’identifier les portées fonctionnelle, straté- gique et managériale de chacune de ces technologies.



Cet ouvrage s’adresse :

- aux consultants BI/big data, data scientists, chargés d’études et chefs de projets data - aux étudiants désireux de s’orienter vers le big data

- plus généralement, à tout professionnel souhaitant prendre le virage du big data ou souhaitant valoriser les données de son entreprise.

Consultant, auteur, expert et conférencier, Juvénal Chokogoue est spécialisé depuis 2011 dans les problématiques de valorisation à large échelle des données. Il possède une forte expertise, tant sur l’ingénierie que sur l’analyse des données. Il est titulaire de 7 certifications, dont 4 en data analytics, 1 en big data et 1 en business intelligence. Juvénal est également certifié John Maxwell Leadership. Il travaille actuellement comme consultant en big data et data analytics. Vous pouvez le contacter sur le site web dédié à l’ouvrage : http://www.data-transitionnumerique.com.