Octonion est fier de rejoindre le programme de partenariat Arm AI et de réaffirmer son engagement dans l'écosystème Arm

Pour les fabricants industriels qui fournissent ou visent à fournir des services innovants à leurs clients, Octonion fournit une intelligence artificielle dédiée aux machines industrielles. La principale force d'Octonion est son expertise dans l'apprentissage collaboratif non supervisé des machines, la formation non supervisée aux modèles d'IA et la prédiction des états et des mesures des machines industrielles. Cet apprentissage et cette inférence se font sur des micro contrôleurs de faible puissance de la famille ©Arm ©Cortex M.



"Je suis heureux de notre récent partenariat avec Arm AI pour soutenir cet écosystème prometteur dans le monde du silicium et de l’embarqué. Grâce à notre technologie éprouvée, nous visons, avec ARM, à démocratiser l'utilisation de techniques d'IA complexes pour les environnements hardware à faible consommation, afin de répondre à différentes verticales industrielles. Avec Arm, l'intention est de d'organiser des événements et de mettre en pratique notre solution d'intelligence artificielle, depuis la création et l'exécution de l'intelligence au niveau de la machine jusqu'à l'apprentissage distribué et collaboratif", explique Ongan Mordeniz, PDG d'Octonion.