Octonion annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle avec de l’analyse sonore directement depuis un microcontrôleur

Conçu dans un premier temps pour analyser des mouvements et des vibrations, Octonion, dont la mission est d’apporter de l’intelligence aux produits industriels, intègre pour la première fois l’analyse acoustique au niveau des microcontrôleurs dans sa solution Brainium Edge AI, au service du monitoring conditionné pour les Industriels avec de la maintenance prédictive.



En plus des mesures vibratoires, l’analyse du son proposée par Octonion permet de mettre véritablement les machines ou les équipements industriels « sous écoute » continue. Ces deux analyses intelligentes, sensibles respectivement aux vibrations et mouvements mécaniques et aux sons produits par celles-ci, permettent de détecter l’état des machines et les potentielles anomalies de fonctionnement.



L’analyse du son est réalisée à partir de l’analyse acoustique, faisant partie des trois méthodes reconnues les plus fiables en matière de maintenance prédictive, avec la thermographie et l’analyse vibratoire. En effet, pour certains types de fréquences, l’analyse sonore permet aux industriels d’optimiser la détection en amont des anomalies, ce que l’analyse vibratoire ne permet pas dans certains cas ou dans un laps de temps plus long.



Ce système de surveillance permet alors d'écouter les fréquences acoustiques, de les comparer et de définir les comportements « normaux » de la machine. Si un comportement anormal est détecté, le système avertit l'opérateur, par message (sms, email, …) ou autre signal prédéfini. Si le bruit augmente encore, le système peut déclencher une alarme qui permet de stopper la machine. Alerté automatiquement, l’industriel peut alors éviter un dysfonctionnement, ce qui permet d’optimiser ses coûts de maintenance tout en limitant ses arrêts de production et les incidents.



Octonion travaille actuellement sur trois cas d’usages avec des industriels dans l’analyse acoustique : la détection de présence humaine afin d’activer/désactiver l’équipement nécessaire dans un immeuble (ex: par exemple activation de chauffage pour du smart building) ; la détection d’activité pour les portes d’ascenseurs pour identifier des pannes lors du fonctionnement de celles-ci ; la maintenance prédictive pour les chaudières.



L’analyse du son selon le modèle d’intelligence artificielle propre à chaque machine ou équipement est réalisée soit par apprentissage (Machine Learning) supervisée par l’humain, soit sans supervision (c’est-à-dire sans indication humaine) grâce à l’« AI Studio » développé en janvier 2019 par Octonion, sa solution de Machine Learning autonome intégrant des fonctions d’infeìrence, embarqueìes dans les microcontrôleurs. L’AI Studio permet aux fabricants de produits industriels de créer et d’opérer eux-mêmes leurs modèles d’Intelligence Artificielle pour leurs machines. Les sons analysés peuvent être de différents types comme des claquements, percussions, chocs, souffles, fuites d’eau…



Enfin, grâce à la solution d’Edge IA d’Octonion, les données de l’utilisateur sont entièrement sécurisées car elles ne sont ni partagées avec un tiers ni envoyées dans le cloud. En effet, les données acoustiques sont analysées au niveau du edge (c’est-à-dire à proximité de la source) qui a généré les sons, grâce à la puissance du Machine Learning et de l’inférence, plutôt que de les envoyer directement dans le cloud ou sur un serveur central localisé ailleurs.



Pour Ongan Mordeniz, cofondateur d’Octonion : « « La maintenance industrielle devient partie prenante de l’usine du futur. L’ajout de cette nouvelle fonctionnalité d’analyse acoustique vient renforcer notre technologie en intelligence artificielle, en plus de l’analyse de vibrations et de mouvements. La priorité d’Octonion est de permettre aux Industriels de rendre leurs équipements Intelligents afin de savoir anticiper au mieux les pannes auprès de leurs clients, ce qui génèrent des surcoûts, des retards de production liés aux arrêts de chaîne et, par conséquent, une productivité moindre. Avec ces analyses vibratoires et acoustiques au cœur de l’équipement Industriel, nous donnons accès aux fabricants à une donnée fiable et déjà processée, ainsi que la technologie pour pouvoir manager cette Intelligence de bout en bout. Avec ces nouvelles données utilisables aussi bien dans leurs usines que chez leurs clients, les Industriels auront un réel retour terrain de l’état et l’usage de leurs machines pour pouvoir, dans le futur, les améliorer. »