Birst 7 repose sur une offre d’analytique centralisée et décentralisée

Birst, une société Infor et l'un des leaders en matière de Business Intelligence (BI) et d’Analytique dans le Cloud, annonce Birst 7, une nouvelle version de sa solution qui propose des analyses centralisées et décentralisées à partir d’une plateforme unique. Cette version permet aux entreprises de disposer d’informations fiables et régies au niveau de toute l’organisation, sur la base d’un bon équilibre entre liberté et contrôle, au travers d’une interface utilisateur moderne et de type grand public conçue pour plus de rapidité et d’évolutivité.



Birst 7 offre une nouvelle expérience en matière de modélisation de données qui embarque la technologie d’automatisation de Birst jusqu’au niveau de l’entrepôt, proposant un module d’administration entièrement revu pour la gestion de déploiements centralisés et décentralisés, ainsi que des fonctionnalités d’audit et de gestion des utilisateurs plus précises. Grâce à ces nouveautés, les entreprises ont plus de latitude pour démocratiser la modélisation de leurs données, tout en conservant une gouvernance et une mise en conformité centralisées. Les principales fonctionnalités incluent la modélisation des données et leur préparation en mode self-service à partir d’une interface unique et simple d’utilisation, une gestion d’entreprise via une orchestration de données évoluée, ainsi que Birst Smart Analytics.



Birst Smart Analytics repose sur un nouvel ensemble de fonctionnalités activées via de l’intelligence artificielle, qui permet aux entreprises souhaitant se transformer d’aller au-delà des rapports et tableaux de bord traditionnels, en s’appuyant notamment sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui génèrent des informations intelligentes auparavant indisponibles.



La version 7 de Birst est désormais disponible dans le Cloud et en mode virtuel hébergé sur site. La version virtuelle offre la même richesse fonctionnelle, le même mode de mise à jour et le même niveau de support que la version Cloud, permettant aux entreprises de passer d'un modèle de déploiement à un autre pour atteindre leurs objectifs.



« Avec 14 solutions ERP et de reporting réparties dans le monde entier, il nous était difficile de disposer d’une vision et d’une définition cohérentes de nos revenus, notamment lors de l’application de taux de change différents », déclare Marcus Williams, ‘Business Intelligence Developer’ chez Carlisle Fluid Technologies, un fabricant mondial d’équipements pour peintures, revêtements et produits pulvérisés. « Nous nous sommes alors appuyés sur Birst au cours des 3 dernières années et avons pu migrer avec succès nos utilisateurs vers un système décisionnel central, tout en offrant à nos équipes commerciales la liberté et la souplesse nécessaires pour effectuer leur propre analyse et mieux tracer les informations financières, commerciales et logistiques. »



« Nous disposons désormais d’une seule et même version de nos revenus et indicateurs clés de performance, grâce à la méthodologie ‘Value Based Design’ proposée par Birst », poursuit Marcus Williams. « Nous sommes particulièrement satisfaits de Birst 7 qui, grâce à des gains de productivité, participe pleinement à notre développement. Cette version dispose d’une interface moderne capable d’intégrer de nouveaux développeurs, de gérer des processus métier complexes et d’embarquer les données associées, mais aussi de gérer et d’auditer différentes fonctions d’utilisateurs.



Larissa Baier, ‘Senior Analyst Business Intelligence & Data Warehousing’ chez BARC, l'un des principaux bureaux d’analyse et de conseil en matière de logiciels d'entreprise, explique : « Une plateforme moderne telle que la plateforme en réseau de Birst est capable de répondre aux exigences (classiques et évoluées) de BI et d’analyse de données autonomes, mais également de données intégrées à des applications. Compte tenu de l’importance croissante des données liées aux prises de décisions, mais aussi à l’optimisation de la performance des processus opérationnels - ainsi qu’à l’explosion du nombre de produits, services et modèles commerciaux - une plateforme de BI et d’analyse moderne constitue la colonne vertébrale indispensable à toute entreprise souhaitant s’imposer sur des marchés en pleine transformation digitale. »



Un des principaux défis pour les entreprises d’aujourd’hui est de devoir produire des analyses d’entreprise globales réalisées par une équipe centralisée, tout en permettant des approches locales en mode self-service par des analystes situés dans le monde entier.



Birst 7 permet ainsi aux entreprises de créer des indicateurs de performance clés (KPI) et des modèles de données d'entreprise complexes, tout en permettant aux équipes décentralisées d'étendre les analyses à leurs propres données, de manière simple, évolutive et reproductible. De plus, le contrôle de la gestion des données centralisées peut être partagé avec les équipes décentralisées, sans qu'il soit nécessaire de reproduire ou de dupliquer ces données, garantissant continuité et confiance.



« Que l’on soit administrateur, modélisateur de données ou utilisateur métier, notre objectif est de permettre à chacun d’être plus productif et d’enrichir la base d’analyses décisionnelles de l’entreprise », témoigne Bhargav Addala, ‘Vice President Product Management’ chez Birst. « Nous offrons ainsi aux entreprises mondiales la possibilité de fournir à leurs équipes d’analystes décentralisées des métriques fiables et administrés. Cette approche leur permet d’enrichir la couche sémantique ‘version partagée de la vérité’, grâce à la préparation de données en mode self-service répondant aux besoins opérationnels de l’entreprise. Tout cela est possible grâce à une interface unique, moderne et simple à utiliser, qui permet à chaque utilisateur de disposer des outils nécessaires à la production de tous types d’analyses. »



En bref : Birst 7 - Fonctionnalités clés et atouts marché



Une interface utilisateur conviviale et simple d’utilisation, permettant de créer des instances centralisées (entreprise) et décentralisées (préparation de données en mode self-service), tout cela à un clic (incluant la possibilité de copier des instances pour des équipes centralisées et décentralisées).

Une nouvelle expérience reposant sur la modélisation de schémas de données volumineux et complexes à l’aide de la technologie brevetée ADR (Automated Data Refinement) de Birst. Cela inclut la possibilité de créer et de mettre à jour des sources ADR scriptées, des sources de clonage, des niveaux allant jusqu’au plus petit détail et ce, au travers d’une seule et même expérience pour les équipes centralisées.

Un cadre de connectivité Birst Connect 2.0, entièrement géré dans le Cloud, avec possibilité de migrer les sources d'accès en direct en un seul clic, incluant une nouvelle interface conviviale pour le téléchargement de fichiers plats complexes, des fonctionnalités d'analyse avancées et des connexions partagées pour les équipes centralisées et décentralisées.

Une localisation complète des métadonnées de l'application et des objets définis par l'utilisateur dans plus de 40 langues pour une expérience utilisateur entièrement personnalisée pour les équipes décentralisées.

Une nouvelle interface unifiée pour la création et la gestion de variables complexes et de la sécurité au niveau des lignes, au niveau des instances individuelles, offrant de riches fonctionnalités en matière de personnalisation aux équipes décentralisées.

De nouvelles fonctionnalités d'administration pour le clonage des processus complexes d'orchestration de données, le transfert de propriété d’instance entre équipes centralisées et décentralisées, la suppression de l'extraction et du traitement de l’instance et de nouveaux rôles de surveillance limités pour les équipes décentralisées.

Des processus de transformation automatisés de la préparation des données en mode self-service, avec des transformateurs pivots sévolués, pour faire pivoter de manière transparente les données de rangées en colonnes sans script ni code SQL complexe pour les équipes décentralisées.

De nouveaux points de terminaison API (Application Programming Interface) permettant de générer des sorties formatées et prêtes à l'impression des tableaux de bord et des rapports, y compris sous forme de PowerPoint pour les rapports à visualiser et les tableaux de bord.