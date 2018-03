Patrick Bensabat, fondateur de Business & Decision, nous a quittés

Loin des éloges officiels qui ne manqueront pas, je voudrais juste partager quelques pensées que cette nouvelle font émerger. J’ai connu Patrick en 1995, il y a donc vingt ans. Je débutais dans le décisionnel, avec une newsletter qui s’appelait à l’époque “L’Informatique Décisionnelle”, sur papier et par télécopie. J’avais besoin de travailler, tu as su me donner une chance et je suis rentré chez Business & Decision pour prendre en charge le marketing. Nous avons publié un beau livre blanc, le premier je crois, sur l’informatique décisionnelle. Indirectement, tu m’as fait une beau cadeau, un article dans La Tribune pour mon anniversaire, le jour de mes trente ans. Vingt ans plus tard, tu annonçais il y a quelques jours 224 millions d’euros de chiffre d’affaires . Chapeau bas !Pour moi, cela n’a duré qu’un an, mais ce fut un pied à l’étrier. Nous étions une cinquantaine, et nous parlions de décisionnel et d’entrepôts de données. Avec Valoris, nous étions parmi les seuls en France à commencer à creuser le sillon. J’y ai rencontré des amis avec qui je suis pour la plupart encore en contact aujourd’hui, Frédéric, Loïc, Emmanuela… Merci Patrick de m’avoir donné cette chance. Un peu de Decideo t’appartient… mais juste un tout petit peu, je te connais :-)Deux anecdotes que tu m’autoriseras à partager certainement, car elles te définissent bien : ton contrôle sur toutes les dépenses, même les plus petites, comme quand ta responsable marketing m’a raconté que tu avais refusé de prendre une poubelle sur ton stand pour économiser 10 euros ! Et ta capacité de réaction, quand tu m’as raconté comment pour faire plaisir à Hyperion, tu as enregistré un dimanche soir, avec ta caméra vidéo, une séquence destinée à leur club utilisateur : tu avais mis une chemise et une cravate, mais conservé ton pantalon de pyjama, que personne ne voyait à l’écran :-)Bon voyage Patrick, merci pour le coup de pouce que tu as su me donner.