Pega Blueprint permet aux partenaires d'accélérer la transformation agentique de leurs clients grâce à l’intégration de leur propriété intellectuelle

Pegaystems Inc. (NASDAQ : PEGA), l’entreprise qui accompagne les organisations dans leur transformation, vient d’annoncer lors de PegaWorld® Powered by Pega Blueprint, une nouvelle solution qui modifie fondamentalement la façon dont les intégrateurs de systèmes vont réaliser les projets de transformation de leurs clients. Celle-ci leur permet désormais d’intégrer leur propriété intellectuelle et leur vaste expertise sectorielle directement dans Pega BlueprintTM, la solution de conception de workflows agentiques révolutionnaire de Pega. Une version personnalisée et plus puissante de Pega Blueprint est ainsi obtenue, pour mieux collaborer avec les clients et produire des changements opérationnels ayant plus d’impact.



Face à des clients qui souhaitent réduire leurs coûts et moderniser leurs opérations, les intégrateurs de systèmes informatiques sont sous pression. Powered by Pega Blueprint permet de connecter Pega Blueprint à leur base de connaissances et à leurs propres outils, pour obtenir une version unique de l'agent de conception, capable de vraiment mettre en avant leur expertise en matière de transformation.



Pega Blueprint est l’agent révolutionnaire qui transforme la façon de concevoir et développer de nouvelles applications. À partir d’un texte ou de documents décrivant l’application et ses objectifs, Pega Blueprint combine la puissance de l’IA générative aux bonnes pratiques de Pega pour créer rapidement de nouveaux workflows modernes, améliorés par l’automatisation agentique. Des centaines d’organisations mondiales ont déjà créé des milliers de Blueprints optimisés pour des milliers de scénarios possibles.



Powered by Pega Blueprint inclut, entre autres, les capacités suivantes :



Conseils de l’IA basés sur vos sources d'information : lorsque les partenaires créent une bibliothèque de connaissances incluant notamment leurs bonnes pratiques, descriptifs de solutions et conceptions de processus, l'agent d’IA Powered by Pega Blueprint combine cette bibliothèque à l'expertise de Pega et aux insights tirés d’internet. Après avoir rapproché ces sources de données, Pega Blueprint recommande et génère des conceptions d'applications modernes et optimisées. Les intégrateurs peuvent maintenir leurs niveaux de contrôle, de fiabilité et de transparence lorsqu’ils ajoutent de nouvelles connaissances et propriétés intellectuelles.

Collaboration accrue pour des solutions optimisées : avec Powered by Pega Blueprint, les partenaires travaillent aux côtés de leurs clients pour analyser rapidement les applications existantes, identifier les blocages et générer des conceptions d'applications fiables et fonctionnelles, qui répondent aux exigences métier. À l’aide d’une interface intuitive, les intégrateurs trouvent des solutions à leurs problèmes en langage naturel afin de créer rapidement des prototypes à présenter à leurs clients, qui démontrent clairement la valeur ajoutée potentielle.

Ecosystème des partenaires renforcé pour mieux satisfaire les clients : Powered by Pega Blueprint permet aux intégrateurs d'exploiter plus efficacement leur propriété intellectuelle, afin de créer rapidement des solutions sur mesure répondant aux défis uniques de chaque client. Les clients bénéficient ainsi directement de toute l’expertise des meilleurs consultants et responsables de mise en œuvre, pour accélérer l’innovation et les résultats.



Powered by Partner Blueprint sera disponible plus tard cette année, mais plusieurs « Global Elite Partners », dont Accenture, Capgemini, Cognizant, EY, Infosys, TCS et Virtusa, vont déjà présenter comment ils ont développé leur base de connaissances avec une démo de leurs solutions Powered by Pega Blueprint, lors de la conférence annuelle PegaWorld qui se tient actuellement au MGM Grand de Las Vegas.



Citations et commentaires



« Face à des clients qui souhaitent transformer leurs opérations tout en réduisant leurs coûts, nos partenaires recherchent un moyen fiable et innovant de tirer pleinement parti de la puissance de raisonnement des agents, en vue d’accélérer la modernisation des entreprises », déclare John Higgins, Chief of Client & Partner Success chez Pega. « En permettant à notre écosystème mondial de partenaires d'intégrer leurs propres connaissances directement dans Pega Blueprint, nous obtenons un effet de levier qui accélère la valeur générée tout en respectant de hauts niveaux de qualité et de fiabilité - afin de créer la prochaine génération d'entreprises autonomes. »



« Chez Cognizant, nous recherchons constamment des moyens innovants d'utiliser l'IA générative pour que nos clients puissent réaliser leur transformation avec plus d’efficacité », déclare Prashant Gaonkar, vice-président et directeur mondial du pôle Enterprise integration & process orchestration chez Cognizant. « Powered by Pega Blueprint nous permet d'importer notre vaste connaissance du secteur dans le processus de développement de solutions, afin que nos clients bénéficient à la fois d’une technologie de pointe et de nos méthodologies de mise en œuvre éprouvées. L'association de notre expertise du secteur à la technologie Pega Blueprint nous permet de continuer à proposer des solutions sur mesure de haute qualité, dans des délais raccourcis. »



« EY se réjouit de ce nouveau jalon dans son partenariat avec Pega, avec le lancement prochain de la version d'EY de Pega Blueprint, alimentée par le contenu et les perspectives d'EY, et tirant parti de notre vaste expertise du secteur et du domaine », déclare Deepak Tiwari, Directeur général Tech Consulting chez EY. « Cette offre illustre comment l'excellence du domaine, boostée par Pega GenAI, peut favoriser l'innovation et aider nos clients à se réinventer. »



« Infosys s'appuie sur Pega Blueprint et sur sa maîtrise approfondie des processus dans tous les domaines pour lancer son propre référentiel Pega Blueprint », déclare SP Singh, Vice-président principal et Directeur de l'offre de services chez Infosys Ltd. « Cette annonce témoigne de notre partenariat avec Pega. Notre offre associe nos connaissances et perspectives approfondies dans divers processus sectoriels, avec les capacités de Pega GenAI. Ensemble, nous disposons d’une base solide pour repenser et construire des entreprises connectées à la pointe de l'IA pour nos clients communs. Nous sommes convaincus de la valeur ajoutée et du potentiel de transformation de notre collaboration. »



« Chez Tata Consultancy Services, l'innovation et l'agilité sont essentielles pour assurer la réussite des entreprises dans un environnement digital complexe. Notre partenariat avec Pega en est le reflet », déclare Vikram Karakoti, Directeur mondial des solutions d'entreprise chez TCS. « En intégrant les fonctionnalités de conception de Pega Blueprint à nos bonnes pratiques éprouvées, nous aidons nos clients à repenser leurs parcours, simplifier leurs opérations et accélérer la création de valeur. Ensemble, TCS et Pega ne se contentent pas de fournir des solutions technologiques. Nous construisons des entreprises adaptables et prêtes pour l'avenir, capables de répondre à l'évolution des besoins métiers."



« En tant que lauréat du Blueprint Partner of the Year Award 2024, Virtusa est très bien placée pour accompagner les entreprises dans leur transformation avec la puissance de Pega », déclare Nitesh Banga, PDG de Virtusa Corporation. « Powered by Pega Blueprint nous permet d’apporter notre vaste expertise du domaine ainsi que notre valeur spécifique à une vitesse, une précision et une rentabilité accrues, avec la transformation agentique de l’existant. Nous sommes très fiers de faire partie des premiers à adopter cette technologie d'IA agentique de pointe. »