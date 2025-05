Pega Predictable AI Agents : les nouveaux agents qui combinent la puissance de raisonnement à la prédictibilité des workflows

Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA), l’entreprise qui accompagne les organisations dans leur transformation, a dévoilé aujourd'hui ses Predictable AI™ Agents, des agents qui offrent aux entreprises un contrôle et une visibilité exceptionnels pendant la conception et le déploiement des processus optimisés par l'IA. Ces agents peuvent être adoptés en toute confiance pour obtenir des gains rapides tout en limitant les risques.



Dans le paysage actuel de l'IA, de nombreuses entreprises hésitent encore à déployer l'IA agentique dans des cas d'usage autres que les chatbots. La raison est simple : beaucoup de solutions d'IA reposent exclusivement sur une configuration à base de prompts, où les agent sont libres de raisonner et planifier à n'importe quelle étape d’un processus, sans aucune gouvernance ni contrôle formel. Si cette créativité est importante lorsqu'il s'agit de réfléchir à une campagne publicitaire ou de concevoir un workflow, il serait naïf et irresponsable de l’appliquer pour traiter une demande de remboursement de soins de santé ou un litige lié à une carte de crédit. Pour les secteurs réglementés, où la différence entre une précision à 98 % et une prévisibilité à 100 % se chiffre en centaines de millions d’euros, faire confiance à cette « boîte noire » de l’IA pour tout comprendre instantanément risque d’entraîner pertes et désillusions.



« Les entreprises recherchent un moyen d'intégrer l'IA de façon prévisible et transparente », explique Kerim Akgonul, Chief Product Officer chez Pega. « Les Predictable AI Agents de Pega permettent de tirer parti de l'IA agentique sans sacrifier la gouvernance, la transparence ou la sécurité. Le raisonnement et le workflow sont dévoilés dans un système unifié qui rend l'IA plus prévisible et plus facile à gérer à grande échelle. »



« Il y a encore trop de solutions d'agents qui restent des projets naïfs et irresponsables avec l’effet boîte noire de l'IA » , déclare Alan Trefler, fondateur et PDG de Pega. « Pega apporte la cohérence et la confiance nécessaires au déploiement des agents d’IA. Pega Blueprint a déjà démontré la puissance des agents pour repenser les workflows d’une entreprise prospère. Avec Pega Predictable AI Agents, nos clients auront la certitude que chaque agent est prévisible, audité et optimisé pour garantir leur réussite. »



Blueprint et IA prédictible



En intégrant de manière réfléchie les Predictable AI Agents à sa plateforme d'entreprise leader de l'automatisation des workflows, Pega évite le problème de « boîte noire » de l'IA. Pega ne se contente pas d’outils de conception à base de prompts et de tableaux de bord basiques avec de vagues conseils pour une utilisation appropriée. La valeur de l'IA est maximisée et les risques limités avec les Predictable AI Agents suivants :



Agents de conception - ils utilisent le raisonnement de l'IA pour créer des workflows et des stratégies d'engagement client en collaboration avec des experts humains. Pega Blueprint™ est au cœur des Predictable AI Agents de Pega, les tout premiers agents du secteur pour la conception de workflows et de processus décisionnels. Pega Blueprint s'appuie sur des modèles et agents d'IA uniques pour générer des workflows, des stratégies de next-best-action, des structures de données, des interfaces, des écrans utilisateur, des configurations de sécurité et bien plus. Un utilisateur peut également l’invoquer pour automatiser à la volée un processus qui n'est pas déjà défini dans l'application. Par ailleurs, lorsque Pega Blueprint crée une nouvelle application, il génère d'autres agents spécialisés pour piloter des tâches cognitives spécifiques pendant l'exécution de l’application, comme détaillé ci-dessous.

Agents de conversation - ils dialoguent avec les clients et employés sur plusieurs canaux, tels que le chat, le web, l'e-mail, la voix et les réseaux sociaux. Grâce à l’API Pega Agent Experience™, Pega Blueprint peut créer instantanément des agents conversationnels prêts à l'emploi pour n'importe quel workflow. La puissance sémantique de l'IA permet d’identifier et d’exécuter les bons workflows pour répondre aux demandes des utilisateurs. En proposant aux agents des workflows plutôt que de simples prompts, une exécution prévisible et cohérente devient possible.



Agents d'automatisation - ils exécutent les tâches de manière intelligente, telles que l'interprétation de la voix, le résumé d'interactions, l'analyse de documents et l'extraction de données. Ces agents peuvent être intégrés aux workflows des clients sous forme d'étapes spécifiques, et orchestrés dans Pega - et en dehors - afin d’accroître la productivité de manière transparente et fiable.



Agents de connaissance - ils déduisent des insights des données structurées et non structurées provenant de sources variées, y compris les référentiels de documents ou les bases de données distantes. Pega Blueprint s’appuie sur les agents Pega Knowledge Buddy™ pour créer des workflows basés sur les bonnes pratiques du secteur et pour intégrer des conseils au sein d'autres workflows.

Agents Coach, tels que Pega Coach™ - ils collaborent avec les humains impliqués dans une étape de workflow pour fournir des conseils contextuels en temps réel afin que le travail soit réalisé de manière efficace et conforme aux bonnes pratiques.

Tous les Predictable AI Agents de Pega sont soumis à la gouvernance d’entreprise avancée de Pega en matière de case management et de contrôle d’accès, ce qui garantit des niveaux de transparence, visibilité et sécurité inégalés, en plus d’accroître la prévisibilité.



L’IA de demain disponible pour tous



Les fonctionnalités des Predictable AI Agents de Pega sont accessibles dès maintenant avec Pega Blueprint et seront intégrées à Pega Infinity™ '25 au troisième trimestre de cette année.