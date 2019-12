Pernod Ricard choisit la solution experte CCH Tagetik de Wolters Kluwer pour simplifier sa planification financière et son reporting au niveau mondial

CCH Tagetik, membre de Wolters Kluwer Tax & Accounting et leader des solutions logicielles et des services d’information pour les professionnels de la finance, a conclu un accord avec Pernod Ricard, le numéro deux mondial des vins et spiritueux, spécialisé dans leur production, leur commercialisation et leur distribution. Pernod Ricard déploiera la solution CCH Tagetik dans le cadre de sa transformation digitale financière à l’échelle internationale, afin de simplifier la planification financière au niveau du groupe et dans ses 80 filiales et plus à travers le monde.



Les équipes financières et opérationnelles de Pernod Ricard seront ainsi en mesure de gérer tous les aspects du Corporate Performance Management (CPM), au travers d’une seule et unique plateforme. La solution CCH Tagetik permettra aux équipes de Pernod Ricard l'élaboration budgétaire et le reporting, l’analyse de rentabilité, la planification des coûts de production et les prévisions de trésorerie, avec à la clé plus de flexibilité et d’agilité. Elles utiliseront la plateforme de transformation financière CCH Tagetik sur la technologie SAP Hana afin de tirer parti de la puissance des calculs à grande échelle et de bénéficier des atouts d’une bibliothèque d'analyses prédictives.



« Nous sommes convaincus que la fonction finance doit être plus rapide, plus flexible et plus prospective. La puissance de la solution CPM de CCH Tagetik sera un levier déterminant pour assurer cette transformation », a déclaré Antonio Sanchez, SVP Global Finance Digital Transformation de Pernod Ricard.



« Nous avons choisi CCH Tagetik pour répondre à nos exigences en matière de planification et de reporting à l’échelle mondiale, et rendre ces processus plus intégrés et efficaces » a précisé Marie Boëdec-Menard, Group Financial Control Director de Pernod Ricard.



« Le groupe Pernod Ricard s’engage actuellement dans un processus de transformation digitale à l’échelle mondiale et nous sommes fiers qu’il ait choisi notre solution experte CCH Tagetik pour l’accompagner. Notre mission sera de soutenir cette dynamique business et de travailler ensemble pour contribuer à la réussite de ce projet, tout en apportant une valeur tangible aux parties prenantes », a déclaré Laurence Yvon, VP Regional Director France & UK de Wolters Kluwer, CCH Tagetik.