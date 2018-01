Pierre Vaidie rejoint MarkLogic au poste de Directeur des Alliances pour la France

Fort de 25 ans d’expérience dans le domaine IT auprès des éditeurs et intégrateurs, Pierre Vaidie a rejoint MarkLogic en Novembre 2017 pour prendre la direction du développement des partenariats de la société. Au-delà du recrutement et de l'animation des partenaires, Pierre Vaidie a pour mission d’apporter le meilleur environnement client possible en combinant l’offre de MarkLogic au savoir-faire et à l’expertise de ses sociétés partenaires afin de partager croissance et succès.



De formation ingénieur à L’ESIEA, Pierre Vaidie a travaillé pour Netscape et Sun Microsystems pendant 7 ans en tant que responsable des services. Il a ensuite pris la charge de partenariats stratégiques ainsi que l’offre d’intégration chez Atos pendant 4 ans. En 2008, il rejoint Progress Software pour porter les alliances de l’éditeur sur l’Europe du Sud avant de rejoindre Software AG, où il anime ensuite les partenaires pour la France, la Suisse et l’Afrique du Nord pendant 9 ans.