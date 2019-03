Programme Start-up : Neo4j étoffe son offre et ses avantages

Neo4j, le leader des bases de données de graphes, annonce ce jour élargir la disponibilité de son programme gratuit pour les startups.



La technologie des graphes de Neo4j est source d'innovation à la NASA, chez eBay, Airbnb ou encore Adobe et s'adresse aussi aux startups. Le programme de Neo4j pour les startups fait en sorte que les jeunes pousses qui changent le monde fonctionnent avec la technologie leader des bases de données de graphes.



L'année dernière, plus de 650 startups ont rejoint le programme de Neo4j pour les startups qui a ainsi dépassé 2 000 bénéficiaires. Les membres actuels et anciens du programme couvrent divers secteurs, parmi lesquels la gestion de marque digitale et de l'expérience client, la recherche, la participation citoyenne, la géolocalisation, l'exploitation minière et l'aérospatiale. Parmi ses anciens membres de renom, le programme de Neo4j pour les startups compte Medium, Shutl (acquis par eBay), SOUQ (acquis par Amazon), OneFineStay (acquis par AccorHotels), Sensity Systems (acquis par Verizon) et Lending Club.



Le programme propose à présent un accès gratuit à l'édition Enterprise de Neo4j aux startups comptant 50 employés au maximum et un chiffre d'affaires annuel jusqu'à 3 millions de dollars. De plus, le programme offre dorénavant un accès à Neo4j Bloom™ pour explorer les graphes et visualiser les données. Bloom offre l'interface idéale aux startups souhaitant partager davantage leur travail d'innovation avec les dirigeants, les investisseurs et les équipes de développement.



Acteurs innovants dans leurs domaines respectifs, les membres du programme pour les startups ont également accès aux innovations poussées par les Neo4j Labs telles que le support pour GraphQL, une intégration Neo4j-Kafka, la bibliothèque d'algorithmes de graphes optimisés par Neo4j, des bibliothèques de Machine Learning avec des explications pas à pas et plus encore.



Mike Oaten, cofondateur de Regulation Technologies, explique comment l'entreprise obtient les meilleurs résultats de ses investigations financières grâce à son produit R!SK HUNTER basé sur Neo4j.



« Notre moteur d'analyse, qui identifie et prédit les risques de contrepartie et en matière de bonne conduite, s'appuie sur Neo4j, la base de données de graphes leader dans le monde » indique Mike Oaten. « Nous sommes ravis d'avoir été acceptés dans le programme pour les startups de Neo4j. Les connexions et les relations détiennent la vérité. C'est par leur biais que Google classe les pages web, que les Panama Papers ont révélé des milliards en argent sale, que les services de la police et des renseignements identifient les organisations criminelles ».



Fran Scorer, directrice de l'activité chez Quander, explique comment sa société a mis à profit sa participation au programme de Neo4j pour les startups pour immerger les clients dans des expériences de marques pilotées par les données.



« L'accès à l'édition Enterprise de Neo4j permet à Quander de disposer d'une multitude de fonctionnalités essentielles » déclare Fran Scorer. « Avec Neo4j, nous pouvons personnaliser la communication avec les participants d'un évènement, nous adapter aux comportements des clients en temps réel en déployant des équipes aux endroits cruciaux et ajuster la programmation à la volée. En utilisant Neo4j, nous analysons la démographie et l'implication de la clientèle pour nous assurer que les clients gagnent en agilité et en efficacité dans leur événementiel marketing au fil du temps. Nous utilisons également Neo4j Desktop comme outil pédagogique pour visualiser la façon d'interpréter les données avec les clients ».



Emil Eifrem, P-DG et cofondateur de Neo4j, a une affinité particulière avec ses collègues entrepreneurs en technologie.



« Je suis toujours frappé par l'étendue des activités disruptives conçues avec la technologie des graphes » explique Emil Eifrem. « Le programme de Neo4j pour les startups vise à ce que la technologie des graphes soit disponible pour les porteurs de projets et les aide à donner un sens pertinent à leurs données connectées pour changer l'avenir. Voir les membres de notre programme de startups en action et assister à leur réussite est très gratifiant ».