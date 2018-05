Pure Storage présente AIRI Mini, l'infrastructure d'intelligence artificielle complète et prête à l'emploi pour tous

Pure Storage (NYSE : PSTG), leader des plateformes de stockage 100% flash pour aider les entreprises à exploiter leurs données, annonce la deuxième version de son infrastructure d'intelligence artificielle prête à l'emploi, AIRI™ Mini, qui repose sur la technologie NVIDIA. Conçu par Pure Storage et NVIDIA, AIRI permet aux architectes de données, aux data scientists et aux dirigeants de démultiplier la puissance du NVIDIAⓇ DGX-1™. Avec AIRI Mini, les entreprises de toutes tailles peuvent mettre en place une solution simple et puissante et ainsi bénéficier d'un avantage concurrentiel grâce à l'IA, à un prix accessible.

L'intelligence artificielle représente une opportunité sans précédent pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer leurs opérations, parfaire l'expérience client et améliorer leur performance grâce à des initiatives axées sur les données. Selon une étude récente de MIT Technology Review, 82% des dirigeants et des responsables informatiques sont convaincus que l'intelligence artificielle est en passe d'affecter positivement leur secteur. AIRI Mini est parfait pour débuter dans l’IA et peut évoluer facilement en fonction des besoins des organisations.

« La grande majorité des dirigeants comprend parfaitement l'opportunité incroyable que représente l'intelligence artificielle. Cependant, la complexité de sa mise en œuvre freine souvent leurs projets », constate Matt Burr, Directeur général de FlashBlade, chez Pure Storage. « AIRI permet de déployer des projets IA à toutes les échelles et AIRI Mini est une solution à la fois puissante et abordable parfaite pour accompagner les entreprises dans leur exploration et évolution, à mesure qu'elles intègrent l'intelligence artificielle à leurs processus. AIRI Mini élimine les derniers obstacles qui entravent l'exploitation de l'IA par les organisations, et évolue au fil de la croissance des charges de travail liées à l'intelligence artificielle. »

Élaborée par Pure Storage et NVIDIA comme une solution logicielle et matérielle entièrement intégrée, AIRI Mini offre aux entreprises une architecture simple et puissante, centrée sur les données, pour les aider à exploiter toute la puissance de l'IA.



« Les entreprises requièrent une infrastructure construite autour de l'intelligence artificielle, un système évolutif et facile à prendre en main », affirme Jim McHugh, Vice-Président et Directeur général chez NVIDIA. « FlashBlade aussi bien que DGX-1 sont conçus pour s'adapter facilement aux futurs besoins des clients, leur apportant une croissance rapide et un développement basé sur leurs réussites IA. »

AIRI Mini fonctionne sur une baie Pure Storage FlashBlade, la première plate-forme de stockage du marché élaborée pour l'analytique moderne et l'IA, comportant sept lames de 17 To, et deux serveurs NVIDIA DGX-1 qui délivrent une puissance d'apprentissage profond de deux pétaFLOPS. Ces systèmes sont interconnectés à l'aide de commutateurs 100 GbE qui supportent la technologie GPUDirect RDMA pour un rendement maximal de l'entraînement distribué. La solution AIRI s'accompagne également du pilier de deep learning (ou « apprentissage profond ») NVIDIA GPU Cloud pour une performance GPU maximale, et du scaling toolkit AIRI de Pure Storage, optimisé pour l'entraînement multi-nœuds avec DGX-1 et FlashBlade. Cette pile permet aux data scientists d'intégrer l'intelligence artificielle à leurs projets en quelques heures.



Pure a également annoncé qu'AIRI et AIRI Mini présentent maintenant des commutateurs Ethernet Nexus9000 Cisco de 100 Go. Les milliers de clients communs à Cisco et Pure peuvent à présent profiter de solutions conjointes additionnelles lors du développement de leurs nouveaux projets d 'intelligence artificielle.



« Il existe une demande universelle pour les initiatives IA à grande échelle, mais les opportunités et les exigences de l'intelligence artificielle s'étendent bien au-delà de l'entreprise », explique Patrick Moorhead, Fondateur, Président et Analyste principal chez Moor Insights & Strategy. « Les entreprises de toutes tailles doivent mettre à profit l'intelligence artificielle à tous les niveaux et à toutes les étapes de leur cycle de vie afin de devenir plus compétitives et de se démarquer de leurs concurrents. Avec AIRI Mini, les entreprises ne disposant d'aucune ressource propre ont accès à une passerelle vers l'IA simple, performante et prête à créer de la valeur en quelques jours seulement. »



AIRI et AIRI Mini constituent les premières solutions d'infrastructure convergente imaginées pour l'IA, qui permettent aux scientifiques et aux architectes de données de gagner en performance et de délivrer des résultats à grande échelle. Les entreprises génèrent et stockent un volume de données énorme et toujours croissant. Aujourd'hui plus que jamais, les innovateurs ont besoin d'extraire la valeur, les informations clés et l'impact de ces données pour prendre des décisions plus avisées.



AIRI et AIRI Mini sont disponibles dès à présent auprès de certains partenaires revendeurs. Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations.