Quand l’Intelligence Artificielle démocratise la Business Intelligence et permet au plus grand nombre d’accéder aux connaissances

Associer IA et BI facilite l’utilisation des solutions par un plus grand nombre d'utilisateurs et accroît également la quantité de données susceptibles d'être analysées. L'apprentissage automatique - ou machine learning - analyse les grands ensembles de données plus rapidement que ce qu'il est humainement possible de faire. De cette manière, un plus grand nombre d'informations peuvent être prises en compte lors de chaque décision, tout en réduisant le temps passé à examiner ces informations, ce qui conduit in fine à une utilisation plus efficace et plus précise de la BI.



Cela s'avère particulièrement utile dans le secteur du Retail, en particulier pour les marques établies qui subissent de plein fouet les importants changements liés à l'émergence des géants du commerce électronique. En combinant IA et BI, les ‘retailers’ traditionnels peuvent prendre des décisions plus pertinentes concernant la gestion de leurs stocks, sur la base de données historiques concernant les ventes des six dernières années et non des six derniers mois. Cela permet une étude plus précise des habitudes des consommateurs et garantit la disponibilité des produits attendus au bon moment, le client demeurant à chaque étape au centre de chaque décision.