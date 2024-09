Rivery intègre Amazon Q, l’assistant alimenté par l’IA d’AWS

Rivery, la solution complète pour accélérer la création de pipelines de données annonce l’intégration d’Amazon Q, l’assistant alimenté par l’IA générative d’Amazon Web Services. En combinant Rivery et Amazon Q, les entreprises peuvent mettre en place des applications d'IA sécurisées et personnalisées avec leurs données en seulement quelques étapes.



Amazon Q est un assistant génératif alimenté par l'IA et conçu pour interagir avec les données des systèmes d'entreprise. Il aide à répondre aux questions, à fournir des résumés, à générer du contenu et à accomplir des tâches de manière sûre et efficace. Il s'agit d'une version personnalisée de ChatGPT adaptée aux données de l'entreprise. Amazon Q, est alimenté par Amazon Bedrock et conçu pour gérer de manière transparente les flux de travail RAG (Retrieval Augmented Generation) afin d'éviter des problèmes d’hallucinations AI.



Pour utiliser Amazon Q, les données doivent être chargées sur la plateforme Rivery en créant une application Amazon Q et créer ensuite un récupérateur, qui extrait des données de l'index en temps réel au cours d'une conversation. Les entreprises peuvent utiliser le natif Amazon Q ou utiliser un récupérateur Amazon Kendra existant pour ensuite connecter une source de données à Amazon et charger les données avec Rivery. Les entreprises peuvent choisir Salesforce pour les tickets d'assistance, mais aussi utiliser Zendesk, Intercom ou d'autres. Après avoir défini la source et la cible, il faut définir la fréquence de chargement des données. Rivery simplifie le processus de construction de pipelines de données dans Amazon S3. Si les données peuvent être extraites de la source et téléchargées sur S3 pour qu'Amazon Q les utilise telles quelles, c’est possible en configurant la cible pour qu'elle utilise S3. Si les données sont destinés à d'autres fins, les entreprises peuvent également définir une cible différente telle que Snowflake, Redshift ou autre et configurer Rivery pour utiliser une zone de fichier personnalisée S3 pour s'assurer qu'une copie des données est maintenue dans S3 tout au long du chemin. Pour garder Amazon Q à jour avec les dernières données, Rivery automatise le processus de synchronisation. Il suffit d'ajouter une étape pour déclencher une synchronisation Amazon Q à l'aide d'un simple script Python.



Avec les 200+ intégrations de données de Rivery et une simplicité de mise en place en moins de 10 minutes, tous types et tailles d’entreprises peuvent installer Amazon Q. Pour garder Amazon Q à jour avec les dernières données, Rivery peut être utilisé pour automatiser le processus de synchronisation et garder l’assistant alimenté en données continuellement.