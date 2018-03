RoamBi une application gratuite sur iPhone pour créer des graphiques à la volée

Le postulat de MeLLmo, une startup californienne est simple et de bon sens : « un graphique vaut mieux qu’un grand tableau de chiffres ». Mais notre vie professionnelle est remplie de tableaux de chiffres... il faut donc transformer l’un en l’autre !



Avec son application RoamBi, MeLLmo propose de convertir à la volée des tableaux, des feuilles de calcul, des fichiers... en graphiques directement affichables sur votre iPhone. Et c’est là une seconde innovation de l’éditeur, choisir la plate-forme Apple comme véhicule principal de diffusion de son application. Partant d’un principe simple, les utilisateurs d’iPhone (plusieurs millions dans le monde tout de même) sont plus « branchés » que les autres, naviguent dans les applications du bout des doigts, et aiment manipuler des données graphiques directement à l’écran.



L’application est gratuite, téléchargeable sur le site AppStore, mais une version Premium payante est annoncée pour le prochain trimestre par l’éditeur. Axe de communication, la plate-forme Apple ne sera pas seule ciblée. MeLLmo annonce travailler déjà avec Salesforce.com pour analyser les données commerciales et les pousser vers les iPhone's des commerciaux. Une version SaaS de RoamBi devrait également voir le jour.



MeLLmo est une société créée par Santiago Becerra, pas vraiment un inconnu du monde du logiciel et de ses déclinaisons graphiques puisqu’il a créé Graphical Information (revendue à Oracle en 1998) puis Infommersion qui a développé Xcelsius, revendue ensuite à Business Objects.