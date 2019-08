Rubrik fait son entrée sur les marchés de la gouvernance des données, de l’orchestration de la reprise d’activité et de la protection des données en continu avec Andes 5.1

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multiclouds annonce aujourd’hui le lancement de Andes 5.1, la dernière version de son offre. Cette dernière intègre de nombreuses fonctionnalités et améliorations inédites, notamment pour la gestion de la compliance et des réglementations autour des données (Polaris Sonar), la gestion et l’orchestration automatique de la reprise d'activité native vers le cloud AWS (Polaris AppFlows).



L’intégration de nouvelles fonctionnalités à l’offre de Rubrik vient étendre le spectre d’action des solutions de la société et lui permettre de faire son entrée sur les marchés de la gouvernance des données, de l’orchestration de la reprise d’activité et de la protection des données en continu. Polaris Sonar est une nouvelle application SaaS permettant de découvrir, de classer et de générer des rapports sur les données sensibles dans tout l’environnement de l’entreprise sans passer par l’ajout d’une solution supplémentaire. Sonar applique le machine learning pour identifier les données sensibles, telles que les informations personnelles identifiables, permettant aux entreprises de détecter facilement où se trouvent certains types de données sans affecter les environnements de production.



Polaris AppFlows fournit une orchestration radicalement simple et nativement intégrée de la reprise d’activité pour les failback/failover, les tests et la migration des applications avec Amazon Web Services (AWS). Les entreprises peuvent utiliser Rubrik pour convertir des snapshots de VM en instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sur un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), délivrant des RTO de l’ordre de la minute.



Rubrik Andes 5.1 intègre en outre d’autres améliorations notables comme une protection des données continues intégrée pour les environnements VMware. En définissant leurs politiques de SLA, les administrateurs de grands environnements VMware peuvent s’assurer des capacités de restauration des données à n’importe quel point en cas de crash ou d’attaque. Dans une logique de simplification des grands environnements multicloud, Rubrik permet également, via Polaris GPS, d’accéder à une vue et une gestion unifiées des données réparties sur AWS et Azure. À noter par ailleurs que la solution de protection des bases de données NoSQL Rubrik Mosaic (ex Datos IO), bénéficie d’une mise à jour 3,1 qui apporte notamment le support des index de recherche DataStax, la prise en charge la sauvegarde et la restauration de MongoDB 4.0 avec les transactions et l’intégration aux outils DevOps tels que Ansible et aux outils de surveillance tels que DataDog et Splunk.