Rubrik reconnu comme un leader des solutions de résilience des données par Forrester

Rubrik, le spécialiste de la gestion des données dans les environnements multicloud annonce qu’il a été positionné par le cabinet Forrester comme un leader dans le rapport The Forrester Wave : Data Resiliency Solution du troisième trimestre 2019.



Le rapport a évalué 10 fournisseurs sur la base de 40 critères, qui ont été regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. Rubrik a obtenu le score le plus élevé possible dans la catégorie stratégie et le critère de sécurité, parmi les scores les plus élevés dans le critère d’optimisation des sauvegardes, et parmi les seconds scores les plus élevés sur le critère partenariat.



Selon le rapport, « Rubrik convient aux entreprises qui souhaitent simplifier, moderniser et consolider la résilience des données ». De plus, son « moteur de politique de sauvegarde simple, intuitif et puissant régit les tâches de protection des données indépendamment du type de source, du lieu ou de la cible ».



« La position de Rubrik en tant que leader de la résilience des données dans le rapport Forrester Wave du Q3 2019 montre que nous sommes bien placés pour mener la transformation du marché de la gestion des données, car les clients sont de plus en plus exigeants quant aux solutions de sauvegarde et de récupération des données, » a déclaré Bipul Sinha, CEO de Rubrik. « Avec le score le plus élevé possible dans la catégorie stratégie, nous sommes impatients de poursuivre sur la voie de l’innovation et de la croissance afin de mieux répondre aux besoins de nos clients en matière de gestion des données dans les environnements multicloud ».



Selon le rapport, en plus de la capacité de détection des ransomware, Rubrik Polaris « permet de multiples les applications autour de la gestion des données, y compris le contrôle multicloud, la sécurisation, la gouvernance et la protection SaaS tierce partie. Ces capacités ont par ailleurs été renforcées via l’acquisition par Rubrik de Datos IO, maintenant appelé Mosaic, qui permet aux clients de protéger les données pour plusieurs bases de données NoSQL. »



Rubrik estime que ce rapport reconnaît en outre sa capacité d’innovation continue grâce à son expertise technique, en stipulant que : « [Rubrik] a acquis un solide talent en ingénierie pour se doter d’une façon de penser originale l’aidant à résoudre les problèmes de la sauvegarde et de la restauration perdurant de longue date ».