STIMIO lève 1,3 M€ pour accélérer son développement

STIMIO est un spécialiste de la conception, production et commercialisation d'objets connectés IoT sur le marché B2B. Comptant aujourd'hui plus de 25 salariés, l'entreprise, créée en 2014, se positionne sur les marchés ferroviaire, logistique et industriel. Elle compte parmi ses clients la SNCF, LA POSTE ou encore THALES.



Les solutions IoT de STIMIO apportent à ses clients des gains significatifs dans leur efficacité opérationnelle. Dans le monde ferroviaire par exemple, la maintenance des trains est optimisée grâce aux capteurs embarqués sur le matériel roulant : les opérateurs des centres de maintenance savent en amont quels sont les équipements nécessitant une attention particulière. Autre exemple pour le secteur du BTP et la location d'équipement (par exemple une pelleteuse). STIMIO est en mesure de fournir tout le système d'objets connectés pour suivre en temps réel la localisation et l'utilisation de l'équipement. On peut alors envisager de nouveaux business model avec une facturation à l'usage.



La société a conçu STIM-MOD, une plate-forme combinant matériel et logiciel embarqué. Cette approche et les outils de STIMIO permettent d'engager des projets et d'élaborer des solutions sur mesure, tout en conservant des cycles de développement très courts. STIM-MOD raccourcit ainsi la mise en œuvre sur le terrain des prototypes, des preuves de concept et des déploiements industriels, sans exiger des clients finaux de disposer de compétences spécifiques IoT.



En complément et dérivées de STIM-MOD, STIMIO propose STIM-TRAIN et STIM-TRACK, des solutions métier complètes destinées respectivement au marché ferroviaire et au suivi d'assets, que ce soit des équipements (chariot, pelleteuse, caisses mobiles…), des emballages ou des colis à haute valeur ajoutée.



Une levée de fonds d'1,3 M€



Cette levée de fonds est primordiale et va permettre à la société d'accélérer son développement à l'international, en Europe pour démarrer, de poursuivre la construction de sa plateforme technologique et d'améliorer son processus d'industrialisation.



« Le marché B2B est clairement le futur de l'IoT et cela impose de développer des solutions et produits conformes à des exigences industrielles et dotés de technologies avancées dans une approche modulaire et évolutive », déclare David Dorval, président de STIMIO. « Nous sommes très heureux d'avoir obtenu la confiance CM-CIC Innovation. Ce financement va contribuer à soutenir le développement de ces technologies et permettre à Stimio d'intégrer de nouveaux marchés dont le potentiel et la réalité s'affirment de manière conjointe. »



« Dès les premiers échanges, Stimio nous a convaincu par son positionnement produit et sa profondeur technologique. Cette stratégie d'être un acteur à la fois global, agile pour s'adapter à chaque cas d'usage client, et en même temps spécialiste sectoriel avec une solution emmagasinant un concentré de technologie, permet à Stimio de faire partie du peu d'acteurs ayant pensé l'IoT Industriel dans toute sa globalité. La phase d'industrialisation à venir, témoignera de la réussite du projet. », ajoute Maxence Valero, Chargé d'Affaires de CM-CIC Innovation.