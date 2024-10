Sagard NewGen investit dans kShuttle, un leader des logiciels de reporting réglementaire financier et ESG, pour accélérer sa croissance en Europe

Fondé en 2016, kShuttle propose une suite logicielle SaaS dédiée aux reportings réglementaires, offrant plusieurs modules (IFRS16, CSRD, calcul et gestion de l'empreinte carbone, Taxonomie UE, etc.). Ces solutions permettent aux directeurs financiers (CFO) et ESG (CSO) des grandes entreprises et ETI de se conformer aux normes actuelles et à venir en matière de finance et de durabilité.

L’entrée en vigueur des directives européennes redéfinit les processus et la gestion des données ESG pour 55 000 entreprises en Europe. kShuttle, pionnier dans le développement de logiciels de reporting CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), est idéalement positionné pour bénéficier d’un marché d’équipement en pleine structuration. L’éditeur a créé une plateforme de pilotage de la performance, permettant aux entreprises de répondre aux exigences réglementaires et d'aller plus loin dans leur transformation. Grâce à la mise en place d’un nouveau système d'information intégré dit « S.I. de durabilité », la plateforme facilite l’interopérabilité avec les systèmes des clients et fluidifie la gestion des données (qualitatives, quantitatives, narratives, etc.). Elle offre ainsi une meilleure traçabilité des données extra-financières, des processus optimisés en lien direct avec le financier, dans une approche globale du pilotage de la performance des entreprises.

kShuttle compte 150 collaborateurs, dont plus d’un tiers en R&D, et dispose de bureaux en France, au Luxembourg, en Autriche, au Maroc et en Tunisie. L’entreprise sert plus de 160 clients en France et à l’international et bénéficie d’un solide réseau de partenaires. Elle est reconnue pour le niveau technique de l’équipe R&D, une exécution parfaite des projets et une satisfaction client élevée. En 2024, kShuttle génèrera plus de 14 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 30 %.

Sagard NewGen mettra son réseau international et son expérience dans l’accompagnement de sociétés de logiciel B to B en forte croissance rentable au service du développement européen de kShuttle.

Ména Dogan, cofondateur et PDG de kShuttle, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui Sagard NewGen comme partenaire pour écrire ensemble le prochain chapitre de notre développement. La portée internationale, l’expertise SaaS et le solide réseau de Sagard nous permettront de consolider notre position de leader sur notre marché en France, tout en accélérant notre développement à l’échelle européenne. »

Bérangère Barbe et Guillaume Lefebvre, associés chez Sagard NewGen, ajoutent : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Ména Dogan et à l’équipe de direction de kShuttle pour accélérer l’expansion de l’entreprise en France et en Europe. Nous avons été impressionnés par le développement rapide de kShuttle, la richesse et la robustesse de sa technologie. Avec la convergence des exigences des reporting financier et extra-financier (ESG), nous sommes convaincus que la plateforme kShuttle offre une proposition de valeur unique pour les entreprises assujetties à ces différentes normes. »