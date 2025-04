Salesforce redéfinit la Business Intelligence avec Tableau Next : les entreprises transforment les données en actions grâce aux agents IA

Salesforce, le leader mondial des solutions de gestion de la relation client intégrées à l’IA, annonce le lancement de Tableau Next. Cette plateforme de Business Intelligence de nouvelle génération simplifie désormais l’analyse des données grâce à l’IA et aide les entreprises à transformer plus rapidement les informations en décisions concrètes. Face à la pression croissante exercée sur les dirigeants - plus de 75 % déclarent devoir prouver la valeur de leurs données - Tableau Next apporte une réponse concrète au paradoxe des données. Cette nouvelle solution allie IA et analyse avancée pour automatiser les visualisations, fiabiliser les insights et accélérer le passage à l’action. Grâce à une couche sémantique intelligente et à une architecture ouverte et modulaire, elle s’intègre facilement aux outils existants et répond aux exigences de sécurité et de performance des grandes organisations.



Qu’est-ce que l’analyse agentique ?



L’analyse agentique permet aux utilisateurs de collaborer avec des agents IA pour accélérer l’ensemble du processus décisionnel. Plutôt que de dépendre de visualisations statiques, les analystes peuvent utiliser l’IA pour automatiser des tâches telles que la préparation des données ou les processus ETL (extraction, transformation, chargement), leur permettant ainsi de se concentrer sur des analyses approfondies.



Les dirigeants peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses fiables, accompagnées de recommandations concrètes. Cela facilite une prise de décision basée sur les données, sans expertise technique ni effort manuel, contrairement aux outils de BI traditionnels.



Qu’est-ce que Tableau Next ?



Tableau Next applique l’analyse agentique à l’ensemble du processus allant des données à l’action, permettant à chaque utilisateur de :



Automatiser les tâches répétitives liées aux données : nettoyage, transformation, génération de visualisations et exécution de workflows analytiques complexes – à l’échelle de l’entreprise, en s’appuyant sur la capacité de Tableau à rendre les données complexes compréhensibles et accessibles à tous les utilisateurs.

Fournir de manière proactive des insights plus rapides et plus complets, en détectant automatiquement des corrélations, anomalies et tendances qui échapperaient à l’observation humaine, tout en renforçant l’approche centrée sur l’utilisateur de Tableau en apportant un accompagnement par l’IA.

Permettre des actions plus contextuelles et efficaces grâce à des résumés en langage naturel, des visualisations intégrées et des recommandations exploitables, directement intégrés dans les outils de travail des utilisateurs. Le moteur de workflow permet de déclencher des actions automatisées, renforçant ainsi la capacité de Tableau à transformer les données en actions de manière encore plus fluide au sein de l’écosystème Salesforce.

Fonctionnement de Tableau Next :



Construit sur la plateforme Salesforce et exploitant Data Cloud, Tableau Next offre des performances de niveau entreprise, une sécurité robuste et une intégration zéro copie des données, pour une connectivité fluide. Tableau Semantics offre une compréhension unifiée de l’information, garantissant la cohérence des données et accélérant la découverte d’insights critiques. Le moteur de workflow intégré transforme les insights en actions, réduisant drastiquement le délai entre analyse et résultat. L’intégration native avec Agentforce permet aux agents IA et aux utilisateurs de bénéficier de compétences analytiques prêtes à l’emploi, transformant les données en valeur concrète. Cela inclut :



Des compétences IA agentiques pour dynamiser vos données :

Data Pro : un assistant intelligent de préparation des données. Il suggère et applique automatiquement les transformations nécessaires, évitant aux utilisateurs de s’enliser dans des étapes complexes d’ETL.

Concierge : des réponses instantanées en langage naturel. Les équipes commerciales, par exemple, peuvent demander « Quelles sont mes meilleures opportunités de vente ? » et recevoir des insights clairs, accompagnés d’actions recommandées.

Inspector : une surveillance proactive des données. Il détecte les changements clés, anticipe les tendances, et alerte automatiquement les équipes en cas de chute de la satisfaction client, par exemple.

Une garantie de la fiabilité des données :

Tableau Semantics : fournit à Tableau Next et Agentforce une compréhension partagée des données de l’entreprise, en définissant un langage commun pour des analyses cohérentes, pertinentes et précises.

Une plus grande efficacité :

Internal Marketplace : permet aux utilisateurs de partager et réutiliser facilement des éléments d’analyse (actifs, connexions, métriques, dashboards…), assurant ainsi que tout le monde travaille avec les mêmes référentiels fiables.

« Avec Tableau Next, nous ouvrons une nouvelle ère de la Business Intelligence »,déclare Ryan Aytay, CEO de Tableau.« En remplaçant les rapports statiques par une collaboration intelligente avec l’IA, nous permettons aux entreprises de transformer leurs données en décisions impactantes. Grâce à l’alliance entre agents IA, données fiables et expérience utilisateur intuitive, le passage de l’analyse à l’action devient fluide, proactif et piloté par l’insight — un levier décisif pour accélérer la performance, renforcer la résilience et anticiper les risques. »



Disponibilités :



Tableau Next est disponible dès maintenant avec la licence Tableau+

Tableau Semantics est disponible dès maintenant avec Tableau Next

Concierge sera disponible en juin 2025

Data Pro sera disponible en juin 2025

Inspector sera disponible courant 2025

Internal Marketplace sera disponible courant 2025