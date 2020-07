Schneider Electric lance le Starter Pack 4.0, solution prête à l’emploi pour accélérer la transformation digitale des usines

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, a développé le Starter Pack 4.0, solution packagée pour les industriels souhaitant cadrer et accélérer la transformation digitale de leur usine.

Cette approche structurante, de la collecte de données à la prise de décision, s’adresse aux responsables 4.0 des usines pour leur permettre de tester la valeur par l’usage et d’accélérer ainsi leur réflexion sur les cas d’usages qui permettront d’améliorer la performance industrielle de leur site. Bénéficiant de l’appui des 300 experts industriels de Schneider Electric, Starter Pack 4.0 comprend également 2 jours d’accompagnement pour former et rendre autonomes les collaborateurs sur ces solutions partout en France.



Le pack Starter Pack 4.0 pour aider les PME PMI à sauter le pas de la digitalisation



Alors que des plans de redémarrage industriels sont en cours pour booster l’écosystème des PME PMI à sortir de cette crise sans précédent, la digitalisation des usines apparaît comme un levier pour la modernisation, la performance et la durabilité de l’industrie, mais également pour attirer de nouveaux talents, voire accompagner de possibles relocalisations.



« Selon la CCI des Hauts de France, plus de 70% des entreprises veulent utiliser les nouvelles technologies pour accélérer la sortie de la crise. Par ailleurs au niveau national, on estime que 60% d’entre elles n’ont pas encore démarré à cause de la méconnaissance des usages, et du fait que la transformation digitale ne consiste pas en une simple mise à jour de logiciels», affirme Eric Lefevre, Responsable marketing Industrie Digitale chez Schneider Electric.



Fort de ce constat et de la mise en œuvre de son plan stratégique « Smart Factory » dans ses propres usines depuis plus de 4 ans, Schneider Electric a conçu le Starter Pack 4.0 pour apporter une solution matérielle et logicielle « digital ready » aux usines souhaitant démarrer leur transformation digitale.



Une démonstration par l’usage des potentialités du digital grâce à l’architecture EcoStruxure



Le Starter Pack 4.0 s’adresse aux responsables, chefs de projet 4.0, des industries souhaitant structurer et cadrer leur plan digital. L’approche est de tester la valeur de ces nouvelles technologies par l’usage. L’usage concret permet d’accélérer la co-réflexion des collaborateurs et d’identifier les projets qui adressent leurs problématiques opérationnelles. Enfin, le dispositif d’accompagnement permet de former et faire gagner en autonomie les collaborateurs du client.



« Nous constatons qu’un bon nombre d’entreprises se retrouvent un peu perdues face à la multitude de nouvelles technologies. Avec ce package de solutions, le client bénéficie de notre retour d’expérience d’industriel qui transforme aussi ses usines. Le dispositif d’accompagnement associé permet également d’assurer la formation et une meilleure autonomie des collaborateurs car l’homme est au cœur du changement.», explique Eric Lefevre, Responsable marketing Industrie Digitale.



Du capteur sans fils, non intrusif, à l’usage de la donnée en local ou dans le Cloud, avec le Starter Pack 4.0, vivez une expérience utilisateur complète autour de l’IIoT.



Cette solution comprend :



1 pack matériel de collecte de données en local (Edge), monté/câblé en armoire industrielle, prêt à installer sans interruption de production.

Une sélection de 9 capteurs sans fils.

1 pack de 5 logiciels applicatifs, de la collecte de données à la contextualisation locale (Edge) ou Cloud avec EcoStruxureMachine SCADA Expert, EcoStruxure Augmented Operator Advisor, EcoStruxure Machine Advisor, Aveva Insight et EcoStruxure Secure Connect Advisor.

2 jours d’accompagnement d’un expert industriel Schneider Electric, et des tutoriels pensés pour l’autonomie des collaborateurs.

En fonction des problématiques industrielles observées, et du niveau de « maturité digitale » du client, l’expert Schneider Electric pourra également activer des compétences fondamentales dans les domaines de l’excellence opérationnelle et du lean management, de la cybersécurité ou encore de l’efficacité énergétique.



« Le digital amène de nouveaux usages et donc de nouvelles opportunités pour une industrie performante, plus durable et plus locale. Notre volonté est d’accompagner tous les acteurs industriels français dans cette transformation, mettant l’homme au cœur de notre dispositif.» affirme Eric Lefevre.