Semarchy publie ses Intelligent Data Products et leur contexte sémantique dans Microsoft Fabric

Semarchy, un Leader du Gartner® Magic Quadrant™

2026 pour le Master Data Management, annonce aujourd’hui le workload Semarchy Data

Products pour Microsoft Fabric, à l’occasion de la European Microsoft Fabric + SQL

Community Conference. Le workload publie les Intelligent Data Products de la Semarchy Data

Platform vers Microsoft Fabric, mettant les master data et l’intelligence sémantique à

disposition, à grande échelle, des services Microsoft Fabric, dont Microsoft Power BI et les

Fabric data agents, comme des utilisateurs finaux : analystes, utilisateurs métier et data

scientists.

Le workload Semarchy Data Products sera disponible via le Microsoft Fabric Workload Hub. Il

fait suite à la Semarchy Fabric CLI, annoncée lors de European Microsoft Fabric + SQL

Community Conference tenue à Vienne en septembre 2025. Grâce à lui, les master data et le

contexte issus des Semarchy Intelligent Data Products se découvrent et se gèrent facilement

depuis le Workload Hub, aux côtés de tous les autres éléments Fabric.

La Semarchy Data Platform pour Microsoft Fabric sera disponible sur l’Azure Marketplace en

octobre.

Le modèle sémantique décide du succès ou de l’échec des agents Fabric

Aujourd’hui, les utilisateurs de Fabric doivent construire manuellement un modèle sémantique

pour leurs données, puis le maintenir au fil des évolutions de schéma. Avec des centaines

d’entités et des milliers d’attributs, ce travail n’est presque jamais terminé, et ce qui l’est finit

par se décorréler de la source.

Les agents Fabric en subissent directement les conséquences. Lorsque les données arrivent

dans Fabric sans lien avec leur sens métier, les problèmes s’enchaînent : les analystes

déchiffrent des noms de colonnes obscurs, Copilot répond à côté des questions métier, et les

Fabric data agents produisent des résultats auxquels personne ne fait confiance.

Semarchy résout ce problème en publiant des données qui portent déjà leur sens : des

enregistrements fiables et certifiés, associés à un contexte élargi, à une compréhension et à

un raisonnement plus profonds, pour livrer des Intelligent Data Products qui savent comment

tout s’articule. Fabric n’a pas à interpréter les données. Il les comprend déjà.

« Pour que l’IA réussisse, le contexte seul ne suffit plus. Les agents ont besoin de sens,

d’instructions et de preuves », explique Craig Gravina, Chief Technology Officer de Semarchy.

« Nos clients ont déjà construit un contexte métier gouverné au sein de Semarchy. Nous

portons automatiquement cet investissement dans Fabric, et nous le maintenons à jour à

mesure que leurs data products évoluent. C’est toute la différence entre une IA qui déduit à

partir de vos données et une IA qui comprend réellement votre entreprise. »

Ce que le workload apporte

Dans une expérience guidée au sein du Fabric Portal, le workload Semarchy Fabric :

● publie des données certifiées dans Microsoft OneLake, maintenues en synchronisation

continue ;

● construit et enrichit un modèle sémantique Fabric à partir du vocabulaire métier

gouverné du data product, et le tient à jour.

Chaque entité et chaque attribut arrivent dans un semantic model Fabric avec un libellé lisible,

une description claire et ses relations avec les autres données : le contexte dont Power BI,

Copilot et les Fabric Data Agents ont besoin pour raisonner correctement sur les données. Le

lineage et la capacité de découverte sont également publiés dans Microsoft Purview, afin que

les équipes de gouvernance puissent remonter de chaque data product jusqu’à sa source.

Le résultat est immédiatement exploitable par Power BI, Copilot, les Fabric data agents, Data

Warehouse, Data Science et Real-Time Intelligence.

Deux voies, un même résultat gouverné

Le workload rejoint la Semarchy Fabric CLI, disponible en version générale depuis mars 2026.

Les équipes d’ingénierie qui automatisent tout passent par la CLI. Les responsables de

plateforme data et les administrateurs Fabric utilisent l’expérience guidée du workload dans le

Portal. Les deux voies produisent le même résultat gouverné.

Dans les deux cas, Semarchy reste le système de référence pour la certification, la qualité et

le contrôle d’accès au sein de la Semarchy Data Platform, tandis que Fabric joue le rôle de

canal de consommation. Aucun second niveau de gouvernance à gérer.

Conçu avec les outils que les clients Microsoft utilisent déjà

L’expérience de conception Semarchy s’exécute dans Microsoft VS Code, le versioning passe

par GitHub, le déploiement se fait sur Azure et la gouvernance dans Purview. Les data

engineers conçoivent leurs data products avec GitHub Copilot, dans le cadre des standards

de leur entreprise. Un data product, conçu une fois, consommé partout.

Disponibilité

Le workload Semarchy Data Products pour Microsoft Fabric sera prochainement disponible

via le Microsoft Fabric Workload Hub, sans coût supplémentaire pour les clients sous licence

de la Semarchy Data Platform pour Microsoft Fabric.