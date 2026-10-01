Semarchy enrichit les Intelligent Data Products et apporte à l’IA un contexte métier fiable

Semarchy, un Leader du Gartner® Magic Quadrant™ 2026

pour le Master Data Management, inscrit aujourd’hui sa trajectoire dans le passage du MDM

traditionnel aux Intelligent Data Products. Plutôt que de partager des données en espérant que

les équipes en aval les gèrent et les interprètent correctement, Semarchy livre des Intelligent

Data Products en self-service, qui embarquent contexte, raisonnement et gouvernance, et que

les équipes, les agents IA et les applications peuvent consommer à l’échelle de l’entreprise

agentique.

Les organisations ont besoin de bien plus que des master data connectés à un modèle d’IA. Il

leur faut le contexte qui donne accès au sens métier et aux relations derrière la donnée, et

une gouvernance explicable qui atteste que cette donnée est juste et de confiance.

Intégrés à la Semarchy Data Platform, les Intelligent Data Products reposent sur trois

principes.

Conçus une fois, consommés partout.

Grâce aux capacités DataOps et AI Data Engineering de la Semarchy Data Platform, les

équipes créent un Intelligent Data Product en quelques heures, là où il fallait des jours. Le

DataOps apporte le contrôle et la collaboration, tandis que l’AI Data Engineering automatise

la génération des schémas, des règles et des modèles, prêts pour une revue humaine. Cette

combinaison est un accélérateur de productivité majeur : concevoir et construire un Intelligent

Data Product prend désormais une fraction du temps nécessaire auparavant.

L’intelligence intégrée et pas simplement superposée.

Chaque Intelligent Data Product porte ses données Master, mais aussi le contexte métier, les

relations, l’explicabilité et les instructions de raisonnement nécessaires pour l’utiliser

correctement. Ce contexte étant intégré dès la conception, il ne peut pas se décorréler de la

donnée, contrairement aux approches de nombreux autres éditeurs MDM et plateformes de

données, qui ajoutent la couche sémantique séparément, et souvent a posteriori. Cette

richesse sémantique est ensuite exploitable en aval, notamment par les plateformes

analytiques et les écosystèmes d’IA, pour restituer la donnée avec justesse. Elle peut

également être ingérée par les solutions de gestion des métadonnées, dont elle complète la

valeur en matière de contexte.

Une gouvernance qui suit la donnée partout.

Résultats des contrôles qualité, droits d’accès, lineage et historique de certification restent

attachés à chaque Intelligent Data Product, et cette transparence construit la confiance. Les

mêmes contrôles de gouvernance s’appliquent, que le consommateur soit une personne, un

agent ou une application.

Le socle sur lequel repose un écosystème agentique de confiance

Chaque Intelligent Data Product génère automatiquement son propre serveur MCP. MCP est

un standard ouvert qui permet aux assistants et aux agents IA de découvrir et d’utiliser en

toute sécurité les outils et les données d’entreprise nativement IA. En langage naturel,

utilisateurs et agents accèdent à la finalité métier d’un Intelligent Data Product, à ses entités,

ses relations, ses règles de qualité et ses contrôles sur les données sensibles, puis interrogent

la donnée de confiance elle-même et raisonnent sur cette donnée, sans jamais perdre la

gouvernance qui rend la donnée d’entreprise digne de confiance.

« Les entreprises s’apprêtent à passer des années à concevoir une couche de contexte pour

l’IA. Ce que nous constatons, c’est que concevoir un data product, c’est déjà construire cette

couche de contexte », explique Craig Gravina, CTO de Semarchy. « Nos clients le font depuis

des années sans lui donner ce nom, et nous le rendons aujourd’hui accessible aux agents.

C’est pour cela qu’une donnée de confiance, livrée sous forme de Intelligent Data Product,

constitue le socle critique de l’entreprise agentique. Le contexte est déjà là, déjà gouverné, et

il ne peut pas se décorréler de la donnée. »

Semarchy a également simplifié la découverte et l’exploration des Intelligent Data Products.

Utilisateurs métier, data stewards, data scientists et développeurs d’applications parcourent

les Intelligent Data Products mis à leur disposition et consultent les métadonnées disponibles,

dont la valeur, l’usage prévu et le lineage, pour vérifier qu’ils répondent bien à leur besoin. Ils

explorent dans le même temps la structure du data product, ses entités, ses applications et sa

documentation d’API, pour disposer d’une vision complète de ce qui est accessible. Associée

au serveur MCP, cette capacité constitue la couche de découverte qui facilite la recherche et

la consommation de la donnée de confiance, que l’utilisateur soit une personne ou un agent.

Avec les Intelligent Data Products, Semarchy aide les organisations à rendre la donnée de

confiance plus facile à découvrir, à comprendre et à exploiter, que l’utilisateur soit un analyste

métier, un data steward, une application, un copilote ou un agent IA autonome.