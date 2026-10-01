Semarchy enrichit les Intelligent Data Products et apporte à l’IA un contexte métier fiable

Semarchy, un Leader du Gartner® Magic Quadrant™ 2026
pour le Master Data Management, inscrit aujourd’hui sa trajectoire dans le passage du MDM
traditionnel aux Intelligent Data Products. Plutôt que de partager des données en espérant que
les équipes en aval les gèrent et les interprètent correctement, Semarchy livre des Intelligent
Data Products en self-service, qui embarquent contexte, raisonnement et gouvernance, et que
les équipes, les agents IA et les applications peuvent consommer à l’échelle de l’entreprise
agentique.
Les organisations ont besoin de bien plus que des master data connectés à un modèle d’IA. Il
leur faut le contexte qui donne accès au sens métier et aux relations derrière la donnée, et
une gouvernance explicable qui atteste que cette donnée est juste et de confiance.
Intégrés à la Semarchy Data Platform, les Intelligent Data Products reposent sur trois
principes.
Conçus une fois, consommés partout.
Grâce aux capacités DataOps et AI Data Engineering de la Semarchy Data Platform, les
équipes créent un Intelligent Data Product en quelques heures, là où il fallait des jours. Le
DataOps apporte le contrôle et la collaboration, tandis que l’AI Data Engineering automatise
la génération des schémas, des règles et des modèles, prêts pour une revue humaine. Cette
combinaison est un accélérateur de productivité majeur : concevoir et construire un Intelligent
Data Product prend désormais une fraction du temps nécessaire auparavant.
L’intelligence intégrée et pas simplement superposée.
Chaque Intelligent Data Product porte ses données Master, mais aussi le contexte métier, les
relations, l’explicabilité et les instructions de raisonnement nécessaires pour l’utiliser
correctement. Ce contexte étant intégré dès la conception, il ne peut pas se décorréler de la
donnée, contrairement aux approches de nombreux autres éditeurs MDM et plateformes de
données, qui ajoutent la couche sémantique séparément, et souvent a posteriori. Cette
richesse sémantique est ensuite exploitable en aval, notamment par les plateformes
analytiques et les écosystèmes d’IA, pour restituer la donnée avec justesse. Elle peut
également être ingérée par les solutions de gestion des métadonnées, dont elle complète la
valeur en matière de contexte.
Une gouvernance qui suit la donnée partout.
Résultats des contrôles qualité, droits d’accès, lineage et historique de certification restent
attachés à chaque Intelligent Data Product, et cette transparence construit la confiance. Les
mêmes contrôles de gouvernance s’appliquent, que le consommateur soit une personne, un
agent ou une application.
Le socle sur lequel repose un écosystème agentique de confiance
Chaque Intelligent Data Product génère automatiquement son propre serveur MCP. MCP est
un standard ouvert qui permet aux assistants et aux agents IA de découvrir et d’utiliser en
toute sécurité les outils et les données d’entreprise nativement IA. En langage naturel,
utilisateurs et agents accèdent à la finalité métier d’un Intelligent Data Product, à ses entités,
ses relations, ses règles de qualité et ses contrôles sur les données sensibles, puis interrogent
la donnée de confiance elle-même et raisonnent sur cette donnée, sans jamais perdre la
gouvernance qui rend la donnée d’entreprise digne de confiance.
« Les entreprises s’apprêtent à passer des années à concevoir une couche de contexte pour
l’IA. Ce que nous constatons, c’est que concevoir un data product, c’est déjà construire cette
couche de contexte », explique Craig Gravina, CTO de Semarchy. « Nos clients le font depuis
des années sans lui donner ce nom, et nous le rendons aujourd’hui accessible aux agents.
C’est pour cela qu’une donnée de confiance, livrée sous forme de Intelligent Data Product,
constitue le socle critique de l’entreprise agentique. Le contexte est déjà là, déjà gouverné, et
il ne peut pas se décorréler de la donnée. »
Semarchy a également simplifié la découverte et l’exploration des Intelligent Data Products.
Utilisateurs métier, data stewards, data scientists et développeurs d’applications parcourent
les Intelligent Data Products mis à leur disposition et consultent les métadonnées disponibles,
dont la valeur, l’usage prévu et le lineage, pour vérifier qu’ils répondent bien à leur besoin. Ils
explorent dans le même temps la structure du data product, ses entités, ses applications et sa
documentation d’API, pour disposer d’une vision complète de ce qui est accessible. Associée
au serveur MCP, cette capacité constitue la couche de découverte qui facilite la recherche et
la consommation de la donnée de confiance, que l’utilisateur soit une personne ou un agent.
Avec les Intelligent Data Products, Semarchy aide les organisations à rendre la donnée de
confiance plus facile à découvrir, à comprendre et à exploiter, que l’utilisateur soit un analyste
métier, un data steward, une application, un copilote ou un agent IA autonome.
pour le Master Data Management, inscrit aujourd’hui sa trajectoire dans le passage du MDM
traditionnel aux Intelligent Data Products. Plutôt que de partager des données en espérant que
les équipes en aval les gèrent et les interprètent correctement, Semarchy livre des Intelligent
Data Products en self-service, qui embarquent contexte, raisonnement et gouvernance, et que
les équipes, les agents IA et les applications peuvent consommer à l’échelle de l’entreprise
agentique.
Les organisations ont besoin de bien plus que des master data connectés à un modèle d’IA. Il
leur faut le contexte qui donne accès au sens métier et aux relations derrière la donnée, et
une gouvernance explicable qui atteste que cette donnée est juste et de confiance.
Intégrés à la Semarchy Data Platform, les Intelligent Data Products reposent sur trois
principes.
Conçus une fois, consommés partout.
Grâce aux capacités DataOps et AI Data Engineering de la Semarchy Data Platform, les
équipes créent un Intelligent Data Product en quelques heures, là où il fallait des jours. Le
DataOps apporte le contrôle et la collaboration, tandis que l’AI Data Engineering automatise
la génération des schémas, des règles et des modèles, prêts pour une revue humaine. Cette
combinaison est un accélérateur de productivité majeur : concevoir et construire un Intelligent
Data Product prend désormais une fraction du temps nécessaire auparavant.
L’intelligence intégrée et pas simplement superposée.
Chaque Intelligent Data Product porte ses données Master, mais aussi le contexte métier, les
relations, l’explicabilité et les instructions de raisonnement nécessaires pour l’utiliser
correctement. Ce contexte étant intégré dès la conception, il ne peut pas se décorréler de la
donnée, contrairement aux approches de nombreux autres éditeurs MDM et plateformes de
données, qui ajoutent la couche sémantique séparément, et souvent a posteriori. Cette
richesse sémantique est ensuite exploitable en aval, notamment par les plateformes
analytiques et les écosystèmes d’IA, pour restituer la donnée avec justesse. Elle peut
également être ingérée par les solutions de gestion des métadonnées, dont elle complète la
valeur en matière de contexte.
Une gouvernance qui suit la donnée partout.
Résultats des contrôles qualité, droits d’accès, lineage et historique de certification restent
attachés à chaque Intelligent Data Product, et cette transparence construit la confiance. Les
mêmes contrôles de gouvernance s’appliquent, que le consommateur soit une personne, un
agent ou une application.
Le socle sur lequel repose un écosystème agentique de confiance
Chaque Intelligent Data Product génère automatiquement son propre serveur MCP. MCP est
un standard ouvert qui permet aux assistants et aux agents IA de découvrir et d’utiliser en
toute sécurité les outils et les données d’entreprise nativement IA. En langage naturel,
utilisateurs et agents accèdent à la finalité métier d’un Intelligent Data Product, à ses entités,
ses relations, ses règles de qualité et ses contrôles sur les données sensibles, puis interrogent
la donnée de confiance elle-même et raisonnent sur cette donnée, sans jamais perdre la
gouvernance qui rend la donnée d’entreprise digne de confiance.
« Les entreprises s’apprêtent à passer des années à concevoir une couche de contexte pour
l’IA. Ce que nous constatons, c’est que concevoir un data product, c’est déjà construire cette
couche de contexte », explique Craig Gravina, CTO de Semarchy. « Nos clients le font depuis
des années sans lui donner ce nom, et nous le rendons aujourd’hui accessible aux agents.
C’est pour cela qu’une donnée de confiance, livrée sous forme de Intelligent Data Product,
constitue le socle critique de l’entreprise agentique. Le contexte est déjà là, déjà gouverné, et
il ne peut pas se décorréler de la donnée. »
Semarchy a également simplifié la découverte et l’exploration des Intelligent Data Products.
Utilisateurs métier, data stewards, data scientists et développeurs d’applications parcourent
les Intelligent Data Products mis à leur disposition et consultent les métadonnées disponibles,
dont la valeur, l’usage prévu et le lineage, pour vérifier qu’ils répondent bien à leur besoin. Ils
explorent dans le même temps la structure du data product, ses entités, ses applications et sa
documentation d’API, pour disposer d’une vision complète de ce qui est accessible. Associée
au serveur MCP, cette capacité constitue la couche de découverte qui facilite la recherche et
la consommation de la donnée de confiance, que l’utilisateur soit une personne ou un agent.
Avec les Intelligent Data Products, Semarchy aide les organisations à rendre la donnée de
confiance plus facile à découvrir, à comprendre et à exploiter, que l’utilisateur soit un analyste
métier, un data steward, une application, un copilote ou un agent IA autonome.
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