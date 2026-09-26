Servier adopte Veeva OpenData au niveau mondial pour déployer l'IA à grande échelle

Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce aujourd'hui que Servier standardise ses données de référence clients dans plus de 80 pays avec Veeva OpenData. Fort de son succès mondial avec Veeva Link Key People, le leader pharmaceutique français, gouverné par une fondation, harmonise ses données de référence clients et crée une base unifiée pour déployer l'intelligence artificielle (IA) à grande échelle.



« En centralisant nos données de référence clients grâce à Veeva OpenData nous ne nous contentons pas d’améliorer nos processus actuels : nous construisons une base de données mondiale prête pour l’IA qui redéfinit notre façon de travailler », a déclaré Liam Hanrahan, directeur de l'excellence des opérations mondiales chez Servier. « Une couche sémantique unifiée et globale, associée à la connectivité de Veeva Link offre à nos filiales des informations de grande qualité leur permettant d’interagir avec les professionnels de santé clés sur chaque marché, ce qui renforce l’efficacité nécessaire pour déployer l’IA à l’échelle mondiale. »



Grâce à OpenData et Link Key People, Servier dote ses équipes commerciales et médicales mondiales de données connectées, favorisant une prise de décision plus rapide et des actions plus réactives à tous les niveaux de l'entreprise.



« Le secteur ne parvient pas à déployer à grande échelle 89 % des initiatives d’IA en raison de difficultés liées aux données », a déclaré Kilian Weiss, président de Link et OpenData chez Veeva. « Servier fait preuve d’un leadership fort dans le secteur en s’attaquant à ce problème grâce à une approche standard de l’IA axée sur les données dans toutes les régions. Avec OpenData comme base de son infrastructure mondiale harmonisée de données, Servier peut mettre en œuvre une stratégie commerciale plus efficace, pilotée par l’IA. »



Veeva OpenData fait partie de Veeva Data Cloud, qui comprend Veeva Link et Veeva Compass. OpenData unifie les données de référence clients à l’échelle mondiale, décloisonne les silos fragmentés et garantit la cohérence nécessaire au déploiement à grande échelle des analyses avancées et de l’IA.