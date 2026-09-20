Anaplan nomme Jared Coyle, ex-SAP, au poste de Vice-Président Exécutif, IA

Anaplan, plateforme leader de planification de scénarios et d'analyse pilotée par l'IA, qui s'impose comme la plateforme décisionnelle pour l'Entreprise Agentique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jared Coyle au poste de Vice-Président Exécutif, IA. Jared Coyle intègre le Comité de Direction d'Anaplan et dirigera le Centre d'Excellence en IA, sous la responsabilité directe d'Adam Thier, Chief Product and Technology Officer.



Cette nouvelle nomination témoigne de l'engagement continu d'Anaplan à proposer une plateforme unique et unifiée où les IA prédictive, générative et agentique collaborent sur un socle déterministe, offrant ainsi aux entreprises un système connecté unique pour prendre des décisions éclairées et stratégiques à grande échelle.



« Avec l'Entreprise Agentique, nous franchissons une nouvelle étape en concevant des agents IA métiers conçus pour automatiser et optimiser nos processus clés, sur une base technologique commune et totalement transparente », déclare Adam Thier. « Jared a toujours mis l'innovation technologique, et en particulier l'IA, au service de la réussite et de la performance de nos clients. Les entreprises exigent désormais que l'IA accélère les cycles de décision et apporte de réels gains de productivité, et je suis convaincu que l'expertise éprouvée de Jared apportera le leadership nécessaire à cette nouvelle phase de l'IA. »



Le Centre d'Excellence en IA d'Anaplan a pour mission de transformer une vision ambitieuse en solutions concrètes. Son but est de développer et déployer des capacités d'IA à fort impact au cœur de notre plateforme, en associant chaque produit à une valeur mesurable pour nos clients. Jared Coyle s’appuiera sur sa double expertise technique et commerciale pour piloter ce centre stratégique, depuis la phase d'idéation jusqu’à l’adoption finale par les entreprises.



« Ce qui m'enthousiasme le plus dans mon arrivée chez Anaplan, c'est cette volonté concrète de rendre l'IA pratique et utile pour nos clients », confie Jared Coyle. « Pour la plupart des organisations, l'IA d'entreprise n'a pas été à la hauteur des attentes, elle n'a pas généré la valeur réelle ni les gains de productivité espérés. Chez Anaplan, c'est différent. Il y a une focalisation constante sur une IA qui offre non seulement un retour sur investissement (ROI) attractif, mais aussi la certitude nécessaire pour prendre des décisions transversales en toute sécurité et avec précision. »



Jared Coyle a passé plus de 12 ans chez SAP, dernièrement en tant que Chief AI Officer pour l'ensemble du continent américain. Sous sa direction, l'activité commerciale liée à l'IA y est devenue le principal moteur de croissance du groupe. Plus tôt dans son parcours, il a évolué dans l'ingénierie produit et a accompagné de grands dirigeants du Fortune 500 ainsi que des décideurs politiques américains sur les enjeux de stratégie et de gouvernance de l'IA. Chercheur et inventeur accompli, Jared Coyle détient plusieurs brevets et est titulaire d'un doctorat (PhD) en électrophysique quantique et photonique de l'Université de Drexel, où il s'est spécialisé en optoélectronique organique quantique.