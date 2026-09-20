Arkane Cloud choisit VAST Data pour accompagner les entreprises françaises dans le déploiement de leurs projets d'intelligence artificielle

VAST Data, l’entreprise à l’origine de l’AI Operating System, annonce aujourd’hui qu’Arkane Cloud a choisi sa technologie VAST AI Operating System pour constituer le socle de données de sa plateforme d’IA destinée aux entreprises en France. Le déploiement a été réalisé avec le soutien de PNY Technologies, qui a accompagné Arkane Cloud et VAST dans la conception de l’infrastructure et sa mise en œuvre.



De plus en plus d’entreprises européennes s’intéressent aux applications concrètes de l’intelligence artificielle. Toutefois, nombreuses sont celles qui peinent encore à dépasser le stade de l’expérimentation pour déployer des solutions fiables, performantes et pleinement opérationnelles. L’imprévisibilité des coûts d’infrastructure, la complexité technique, le manque de compétences spécialisées ainsi que les enjeux de protection des données sensibles constituent autant de freins au déploiement en production et au déploiement de projets pourtant prometteurs.



Lancée il y a environ 18 mois, la plateforme d’Arkane Cloud combine une infrastructure de calcul équipée de GPU, implantée en France, des services dédiés aux entreprises et un accompagnement technique. Elle vise à permettre aux entreprises européennes, aux spécialistes de l’IA et aux acteurs de la deep tech de développer leurs projets d’intelligence artificielle dans un environnement maîtrisé, tout en limitant les risques opérationnels.



« Les entreprises cherchent aujourd’hui à déterminer concrètement ce que l’IA peut leur apporter, mais beaucoup ne savent pas encore par où commencer ni combien leur projet leur coûtera une fois déployé à grande échelle » a déclaré Yohann Assoune, Chief of Sales, chez Arkane Cloud. « Les organisations doivent pouvoir expérimenter différentes solutions tout en bénéficiant des garanties de performance et de sécurité propres à un environnement professionnel. Elles souhaitent également savoir où leurs données sont hébergées et traitées, tout en conservant le contrôle sur leur utilisation. Nous connaissions déjà VAST Data pour la qualité de sa plateforme de gestion des données. Sa technologie nous apporte aujourd'hui les fondations nécessaires pour proposer depuis la France des services d'IA sécurisés et souverains. »



Arkane Cloud permet aux entreprises d'adopter l'intelligence artificielle progressivement. Elles peuvent commencer par tester un projet, utiliser des capacités GPU et des modèles d’IA partagés, accessibles via des interfaces de programmation (API) ou des services à la demande. Une fois les besoins confirmés et le modèle économique validé, elles peuvent ensuite passer à une infrastructure dédiée à leurs applications d'IA.



La seule disponibilité de GPU ne suffit pas à créer un service d’IA efficace. Les données, le réseau, le stockage, les logiciels et les capacités de calcul doivent fonctionner de manière coordonnée. Si les données ne sont pas transmises suffisamment rapidement aux GPU, ces équipements coûteux restent sous-utilisés, ce qui réduit les performances de l'infrastructure et augmente le coût des services.



Reposant sur l’architecture Disaggregated and Shared Everything (DASE) de VAST, le VAST AI Operating System offre à Arkane Cloud un socle de données unifié pour l'ensemble de son infrastructure, utilisée simultanément par plusieurs clients. Cetta architecture permet à Arkane Cloud de prendre en charge différents typess de GPU, différentes applications et plusieurs modèles de consommation à partir d’une architecture commune. Elle intègre notamment des systèmes NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition et NVIDIA Blackwell Ultra, permettant ainsi aux clients d’expérimenter à moindre coût avant de passer à des infrastructures qui leur sont entièrement dédiées.



Arkane Cloud développe ses services autour de plusieurs priorités : la gestion des ressources entre les différents clients, la qualité de service, la sécurité, la protection des données, le respect des engagements contractuels de disponibilité et des performances constantes. Ces garanties deviennent essentielles lorsque les entreprises utilisent leurs propres données, parfois confidentielles, pour alimenter des modèles et des agents d'intelligence artificielle.



La maîtrise des données constitue également un enjeu croissant pour les entreprises européennes. Héberger ses données dans un pays donné ne suffit pas à garantir leur souveraineté. Les organisations ont également besoin de visibilité sur les personnes pouvant accéder aux informations, les politiques qui encadrent leur utilisation et la manière dont les activités peuvent être auditées. En associant une infrastructure exploitée en France à des mécanismes de gouvernance directement intégrés à la gestion des données, Arkane Cloud permet à ses clients de mieux maîtriser la manière dont leurs informations sont traitées, protégées et consultées.



« L’IA va devenir une capacité essentielle au sein de chaque entreprise, mais les organisations ont besoin d’une approche concrète pour l’adopter sans s’engager trop tôt dans un modèle, une infrastructure ou un investissement qui ne correspondrait pas à leur besoin », a déclaré Jeff Denworth, cofondateur de VAST Data. « Arkane Cloud propose une approche progressive qui permet aux entreprises de tester leurs projets, d'en démontrer la valeur, puis de les déployer à grande échelle sur des infrastructures dédiées, reposant sur une base technologique capable d'évoluer avec leurs besoins”.



La maîtrise des coûts reste au cœur de l’approche d’Arkane Cloud. Les clients évaluent leurs projets d’IA en fonction du taux d’utilisation de l’infrastructure, de la latence, du nombre de tokens consommés et des coûts d’exploitation à long terme. Pour répondre à ces enjeux, Arkane Cloud associe des offres souples, adaptées aux premières phases d'expérimentation, à des contrats destinés aux entreprises, qui leur permettent de mieux anticiper leurs dépenses à mesure que leurs usages se développent.



« Arkane Cloud est un client clé pour PNY et joue un rôle important dans notre stratégie de distribution à valeur ajoutée pour les solutions de data center et d’IA. Nous sommes particulièrement heureux de voir Arkane Cloud sélectionner VAST Data pour ce projet stratégique », a déclaré Laurent Chapoulaud, VP EMEA Marketing Professional Solutions, PNY Technologies Europe. « La relation solide et la collaboration étroite entre nos équipes ont joué un rôle déterminant dans la réussite de ce déploiement, qui contribuera sans aucun doute à poursuivre le développement de l'intelligence artificielle en France. »



Grâce à cette collaboration, Arkane Cloud, VAST Data et PNY Technologies proposent aux entreprises européennes une approche progressive et maîtrisée de l'intelligence artificielle : tester les bons cas d'usage, en démontrer la valeur sur une infrastructure partagée, puis passer à une exploitation à grande échelle lorsque les bénéfices sont confirmés.