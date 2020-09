Siemens AG déploie Cohesity pour sa gestion des données au niveau mondial

Cohesity a été sélectionnée pour fournir à Siemens AG une solution moderne de sauvegarde et de gestion des données capable de protéger plus de 300 serveurs Windows dans 39 pays et d’assurer un archivage à long terme en Suisse.



Siemens est présente dans le monde entier et très active dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, des systèmes d'énergie distribués, ainsi que dans l'automatisation et la numérisation des industries de transformation et de fabrication. Dans le cadre de ce tout nouveau projet, Atos, l'un des leaders mondiaux de la transformation numérique, fournira les solutions Cohesity pour permettre la mise en place d'un système complet de gestion des données capable de répondre aux besoins de Siemens en matière de sauvegarde et de restauration, de stockage des données et d'archivage à long terme, jusqu’à 12 ans.



"L'approche moderne de Cohesity en matière de gestion des données nous a convaincus dès le départ", explique Frederik Janssen, responsable de la stratégie et de la gouvernance informatiques chez Siemens. "Leur solution répondait parfaitement à nos besoins, notamment sur les volets de la sauvegarde et de la restauration. Bientôt, nous disposerons d'une solution flexible et surtout très évolutive, compatible avec nos principales solutions matérielles et logicielles déjà déployées. Nous bénéficierons également d'un système de contrôle consolidé, centralisé et simple à utiliser, permettant le support des sites distants, de sorte que le recours aux déplacements sera limité pour les équipes IT".



La solution Cohesity peut être administrée de manière centralisée grâce à une interface utilisateur conviviale. La solution déployée offrira des capacités optimales de sauvegarde des données sur le réseau mondial de Siemens, même sur les sites où la bande passante est faible, grâce aux technologies intégrées de compression et de déduplication des données. Cohesity simplifie considérablement ce processus et peut sauvegarder des données qui ne pouvaient pas l'être efficacement auparavant du fait de l’infrastructure et des systèmes hérités utilisés par Siemens.



"Siemens est présent sur de très nombreux sites qui ont tous besoin d'une sauvegarde moderne. De nouveaux besoins apparaissent dans toute l'entreprise." explique Dirk Marichal, vice-président des ventes EMEA, Cohesity. "Nous sommes fiers de travailler avec Siemens et Atos pour offrir à leurs utilisateurs une expérience « cloud like » via une solution sur site, qui peut être étendue à tout moment pour s’adapter à la montée en puissance des activités de l’entreprise."



"Nous avons d’abord été invités à discuter des besoins en matière de sauvegarde, puis, pendant la démonstration de faisabilité, d'autres besoins ont été détectés. Nous avons pu identifier des avantages supplémentaires apportés par notre solution dans l’optique du projet de Siemens, comme une meilleure utilisation de la bande passante, une facilité d'intégration supérieure et un impact sur le rendement des données. Je suis certain qu’une relation durable s’ établit ici tandis que le projet va gagner en ampleur, que le retour sur investissement sera démontré et que informations précieuses pour la conduite des affaires seront identifiées", a déclaré M. Marichal.



"Nous avons été impressionnés par les performances technologiques de la solution Cohesity pour Siemens", déclare Jörg Bauer, COO du compte Siemens global chez Atos. "Avec Siemens et Cohesity, nous développons de plus en plus de cas d'utilisation pour la plateforme de gestion des données puisqu’elle répond aux besoins de différents métiers et scénarios. Avec Cohesity, nous avons maintenant un fournisseur de solutions qui répond à toutes les exigences de Siemens, pour aujourd’hui et dans l’avenir".