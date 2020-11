Sigma Conso mise sur ses nouveaux Administrateurs

Tous les patrons savent que le succès d’une entreprise passe en grande partie par la qualité de son équipe opérationnelle. Mais le dirigeant qui apporte tout autant de soin à la composition de son Conseil d’Administration, décuple de la sorte le talent et donc l’impact des forces de terrain.

C’est la raison pour laquelle la fintech belge Sigma Conso, éditrice de logiciels de gestion de performance d'entreprise, aligne, un nouveau ‘CA’ qui ferait pâlir de jalousie bien des multinationales expertes en intelligence artificielle, en finance, en solutions de gestion d’entreprises et en business intelligence.

A tout seigneur tout honneur, le poste de Président du Conseil d’Administration est attribué à Patrick Van Deven qui peut se targuer de plus de 30 ans d’expérience acquise chez des éditeurs de logiciels tels que SAP et SAS où il a occupé plusieurs fonctions de direction de premier plan. Son dernier poste en date fut celui de General Manager EMEA pour C3.ai, un éditeur de logiciels dans le domaine de l’intelligence artificielle.

‘A la droite du père’, on retrouve depuis peu, Jean de Crane, le CEO du Groupe Isabel, une société spécialisée dans les paiements B2B, l’identité et la facturation électronique ainsi que la sécurisation des transactions financières. Il a plus de 30 ans d’expérience dans des groupes internationaux actifs dans le domaine du logiciel pour l’industrie financière. Il fut également le COO de Clear2Pay, une des plus belles success stories de l’industrie des fintechs belges. Ses domaines d'expertise incluent la gestion opérationnelle d’entreprise à forte croissance, le développement commercial, la stratégie produits et la gestion de projets.

Le français de l’étape est Édouard Fourcade, le maillot jaune du groupe californien Anaplan qui a connu plus de 70% de croissance alors qu’il en tenait les rênes en France et puis sur l’ensemble de la région EMEA. Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein de l’industrie informatique, il a également assumé pendant 5 ans les fonctions de Directeur Général France de SAS Institute, après avoir passé 13 années chez BMC Software, occupant diverses fonctions dont celles de vice-président France et vice-président des ventes EMEA.

« Nous pouvons désormais compter sur plus d’un siècle d’expérience cumulée dans le secteur des solutions informatiques d’aide à la prise de décision managériale. » explique fièrement Dominique Galloy, CEO et membre du CA de Sigma Conso. « Ce Conseil d’Administration nouvellement constitué a, en outre, pour objectif de nous donner les moyens de nos ambitions en nous faisant bénéficier d’un réseau international qui accroîtra de manière exponentielle notre écosystème actuel. »

Enfin, depuis que Fortino Capital Partners, une société basée au Benelux et spécialisée dans la technologie et la transformation numérique, a lourdement investi dans Sigma Conso, deux experts supplémentaires font leur entrée dans le CA de la fintech afin d’en asseoir le développement tant au plan business que technologique.

On retrouve ainsi Filip Van Innis qui possède une forte expertise dans le domaine du SaaS (Software-as-a- Service) et a rejoint Fortino Capital en tant qu’Investment Director en décembre 2016. Il a travaillé au préalable pour le Boston Consulting Group et BNP Paribas Fortis. Ingénieur Commercial issu de la KUL, il a parfait sa formation d’un Master en Science Economiques et Financières à l’Université d’Oxford.

Last but not least, Matthias Vandepitte a rejoint Fortino Capital en mars 2016 et en est désormais un des Partenaires. Il apporte au Conseil d’Administration de Sigma Conso un background industriel ainsi qu’une expérience rare en Venture Capital et Private Equity. Mathias est ingénieur électronicien issu de la KUL et a obtenu un MBA à la prestigieuse London Business School.

« C’est toute la force de notre approche et la raison de notre succès. » conclut, Patrick Van Deven, Operating Partner chez Fortino Capital Partners et Président du CA de Sigma Conso. « Nous investissons dans des entreprises dont nous cernons la technologie d’avenir et que nous pouvons aider à évoluer. Cet accompagnement passe, entre autres, par la mise à disposition d’expertises dans des domaines connexes, l’échange de bonnes pratiques et l’établissement de contacts à haute valeur ajoutée. Le Conseil d’Administration constitue, pour cela, le cénacle idéal ! »