Sinequa annonce la nomination de Philippe Motet au poste de vice-président Ingénierie

Sinequa, l'éditeur de logiciel indépendant spécialisé dans la recherche et l'analyse de données basées sur les technologies de l'IA dont le machine learning, le deep learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP), renforce son équipe de direction avec la nomination de Philippe Motet au poste de vice-président en charge de l'ingénierie. Philippe Motet apporte à Sinequa plus de 25 années d'expérience en ingénierie logicielle et en gestion du développement, acquises à la tête d'équipes ingénierie de grands éditeurs de logiciels.



Dans le cadre de ses fonctions, Philippe Motet aura pour mission de superviser le développement et l'évolution de la plateforme Search and Analytics pilotée par l'intelligence artificielle de Sinequa. À ce titre, il gérera l'ensemble des activités de R&D, et notamment les services Machine Learning (apprentissage automatique), traitement automatique du langage naturel (NLP) et Assurance de la Qualité (AQ).



« Philippe Motet est un véritable leader qui dispose d'une expérience hors pair dans le domaine du management et de l'edition de logiciel », déclare Fabrice de Salaberry, Directeur général de Sinequa. « Nous nous réjouissons d'accueillir Philippe au sein de l'entreprise à une étape critique de notre croissance. Son leadership jouera un rôle déterminant pour diriger et étoffer nos équipes d'ingénierie logicielle, avec pour objectif d'étendre le développement et la maintenance de notre plateforme de Search & Analytics pilotée par l'intelligence artificielle. »



Philippe Motet rejoint Sinequa après avoir occupé le poste de directeur technique de Oodrive, l'un des principaux éditeurs européens de logiciels indépendants de gestion des données sensibles. À ce poste, il a permis à Oodrive d'accélérer le développement de ses activités, tout en assurant aux clients un haut niveau de qualité et de sécurité. Avant de rejoindre Oodrive, Philippe Motet a assumé différentes fonctions de direction en ingénierie logicielle chez Active Circle (acquis par Oodrive) et Atempo. Il est titulaire d'un Master of Science de Supélec.



« Ayant passé plusieurs années dans l'industrie du logiciel, je me réjouis de rejoindre l'équipe de Sinequa et de participer au développement de son excellente plateforme », commente Philippe Motet. « Je suis très enthousiaste à l'idée d'intégrer l'équipe dirigeante de Sinequa et de travailler avec une formidable équipe de R&D qui a déjà démontré sa capacité à innover et tirer parti des technologies de machine learning et de deep learning les plus avancées. »