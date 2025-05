Snowflake Ventures investit dans Anomalo pour renforcer la surveillance de la qualité des données​

Ce partenariat prévoit le développement d’intégrations techniques telles que : l’ajout des fonctions de métriques de Snowflake dans Anomalo, l’usage de Snowflake Cortex AI pour en améliorer les performances, et le déploiement via Snowflake Native Apps et Snowpark Container Services. Il répond au contexte actuel des entreprises s’appuyant de plus en plus sur des volumes croissants de données structurées et non structurées pour orienter leurs décisions stratégiques. La fiabilité de ces données conditionne la pertinence des analyses, la solidité des modèles d’IA et le respect des obligations réglementaires. Selon le dernier rapport MIT Technology Review Insights réalisé avec Snowflake, 59% des décideurs considèrent cette dimension comme prioritaire.



Anomalo fournit une technologie capable d’identifier et d’expliquer automatiquement les incohérences, erreurs et ruptures dans les différents flux, qu’il s’agisse de tables, de vues ou de pipelines. Son moteur d’analyse non supervisé permet de remonter rapidement à l’origine des incidents, facilitant leur résolution à grande échelle. L’enjeu est d’assurer la fiabilité des données utilisées dans les processus décisionnels et analytiques.



Grâce à l’IA et au machine learning, Anomalo détecte en amont les anomalies au sein des environnements de données. Une fonctionnalité d’analyse des causes profondes permet d’en comprendre rapidement l’origine, limitant leur impact opérationnel. L’entreprise propose également un outil dédié à la surveillance des données non structurées, en phase avec les nouveaux usages liés à l’IA générative. En décembre 2024, plus de 60 % des clients d’Anomalo étaient utilisateurs de Snowflake.



Anomalo permet ainsi aux clients de surveiller aisément n’importe quelle table ou vue au sein de Snowflake. L’an dernier, la solution a été rendue disponible sur le Snowflake Marketplace, avec une application native déployée via les Snowpark Container Services, garantissant que 100 % des données restent dans l’environnement Snowflake du client. Anomalo est un partenaire “Premier” du Snowflake Partner Network, certifié “Snowflake Ready” et parfaitement intégré à Snowflake Horizon.