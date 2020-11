Snowflake annonce de nouvelles fonctionnalités pour mobiliser les données du monde entier dans le Data Cloud

Snowflake (NYSE : SNOW), créateur du Data Cloud, annonce de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux clients de Snowflake de travailler avec davantage de types de données, de bénéficier d'une expérience de développement plus puissante, de mieux contrôler les données et d'accéder simplement à de nouveaux services autour de celles-ci.



Le Data Cloud est un réseau mondial dans lequel des milliers d'organisations mobilisent des données avec une échelle, une simultanéité et des performances quasi illimitées. Dans le Data Cloud, les entreprises peuvent regrouper leurs données en silos, découvrir et partager facilement et en toute sécurité des données gérées et exécuter diverses charges de travail analytiques. Snowflake a créé le data cloud pour libérer la valeur des données en éliminant les silos créés par les entreprises et leurs filiales, dans tous leurs écosystèmes, partout dans le monde, y compris dans les cloud publics qu’elles utilisent.



« Les données sont au cœur de nos vies, de nos entreprises et de nos institutions », a déclaré Benoît Dageville, cofondateur et président produits de Snowflake. « Et pourtant, de nombreuses entreprises ont encore du mal à mobiliser toutes leurs données au service de leur société. Le Data Cloud rassemble une large quantité de données provenant des clients Snowflake et des fournisseurs de données, créant ainsi un réseau mondial puissant capable de mobiliser les data et de stimuler l'innovation afin de générer de nouvelles opportunités de marché. »



« La plate-forme de Snowflake permet aux entreprises d’exploiter la puissance du Data Cloud, quel que soit le cloud public qu’elles utilisent, et l’emplacement de leurs données et des utilisateurs de la société », a déclaré Christian Kleinerman, vice-président senior produits de Snowflake. « Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd'hui montrent la volonté de Snowflake de fournir la technologie dont les clients ont besoin pour mobiliser et valoriser leurs données ».



Voici les nouvelles fonctionnalités introduites au Data Cloud :



Snowpark - Une nouvelle expérience développeur permettra aux ingénieurs data, aux data scientists et aux développeurs de coder dans le langage de leur choix, en utilisant leurs outils de programmation favoris et en exécutant les charges de travail telles que l’ingestion et la transformation de données (ETL), la préparation des données et l'ingénierie des fonctionnalités sur Snowflake. Cela simplifie l’architecture IT des entreprises en intégrant plus de pipelines de données dans la plate-forme unique et gouvernée de Snowflake. Ainsi, les experts de la donnée tirent mieux parti de l'évolutivité, des performances, de la sécurité et des besoins de maintenance quasi inexistants de la plateforme. Snowpark permettra aux développeurs d’élever leur niveau de compétences, d’améliorer la productivité des équipes, de réduire les coûts avec moins de systèmes dans l’architecture client, et d’étendre les capacités de Snowflake à gérer plus de cas d’usage en ingénierie et en science des données. Snowpark est actuellement disponible en test de situation uniquement.



Data service sur Snowflake Data marketplace - Snowflake Data marketplace permet à tous les clients de Snowflake d’accéder en direct aux données de plus d’une centaine de fournisseurs, prêtes à être interrogées, sans aucun besoin de les copier ou de les transférer. Snowflake annonce aujourd’hui, l’ajout de fournisseurs de données tiers à sa marketplace. Un utilisateur de la marketplace Snowflake peut créer un accès direct, sécurisé et bidirectionnel aux données sur lesquelles il souhaite qu'un fournisseur de services intervienne. Ce dernier peut ainsi accéder en toute sécurité à des données tierces depuis son compte Snowflake afin d’enrichir ses propres données. Il peut par exemple ajouter des services d'enrichissement de données, comme l'évaluation des risques sur les données d'un client, ou tout simplement à l’aide de l'analyse externalisée de données, prédictive et normative.



Données non structurées - En plus des données structurées et semi-structurées, Snowflake a annoncé la prise en charge des données non structurées telles que l'audio, la vidéo, les fichiers PDF, les images et plus encore. Sachant que la proportion de données non structurées augmente rapidement à l’échelle mondiale, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'orchestrer l’exécution en pipeline sur celles-ci. La gestion des éléments non structurés dans Snowflake signifie que les clients n’auront plus besoin d'accéder et de gérer plusieurs systèmes ou de déployer une gouvernance fine sur des fichiers et des métadonnées non structurés. Cela doit leur permettre de générer de nouvelles opportunités de revenus grâce à des informations enrichies. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en preview.



Nouvelle politique d'accès aux lignes de données - Les clients pourront améliorer la gouvernance de leurs données à travers les Data objects pour toutes les charges de travail dans Snowflake. Les nouvelles politiques d'accès aux données en ligne donneront aux clients Snowflake la possibilité de créer des procédures pour les informations renvoyées lors de l’exécution des requêtes. En créant une stratégie globale de bouclier des accès, les utilisateurs n'auront plus à s’inquiéter que leurs requêtes répondent aux bonnes contraintes. Les responsables de la sécurité peuvent par ailleurs s'assurer que les stratégies sont appliquées à toutes les charges de travail exécutées sur la plateforme. L'équipe de sécurité d'une organisation peut par exemple facilement mettre en œuvre une stratégie qui renvoie uniquement à ses commerciaux les lignes de données client dont ils ont besoin, sans les données client des autres commerciaux. Les politiques d'accès aux lignes de données sont conçues pour diminuer les risques, améliorer la gouvernance et aider les organisations à se mettre en conformité avec les réglementations locales et sectorielles en matière de confidentialité des données. La fonctionnalité de politique d'accès aux lignes de données de Snowflake devrait être en preview avant la fin de l’année.