Snowflake annonce la disponibilité générale de sa plateforme sur Google Cloud

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce aujourd’hui la disponibilité générale de sa solution sur Google Cloud. Cette disponibilité permet d’associer sa plateforme de données natives dans le cloud aux capacités d’IA, de machine learning et d’analyse du fournisseur de cloud public. Snowflake est désormais disponible dans les régions us-central1 (Iowa) et europe-west4 (Pays-Bas) de Google Cloud. D’autres régions seront ajoutées plus tard dans l’année.



Grâce à sa nouvelle fonctionnalité de réplication de base de données, Snowflake permet aux clients de migrer facilement leurs données vers Google Cloud ou de synchroniser leurs bases de données entre plusieurs fournisseurs de cloud computing pour assurer la continuité des activités. La disponibilité de Snowflake sur Google Cloud reflète l’engagement de l’entreprise à offrir à ses clients le choix d’un environnement privilégié ou multicloud pour soutenir au mieux leurs activités et leurs utilisateurs.



« Les organisations doivent pouvoir prendre des décisions sur la base de volumes de données de plus en plus importants, souvent répartis entre plusieurs sources, dans le cloud et on premise », a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem de Google Cloud. « Nous sommes ravis de nous associer à Snowflake pour les aider à le faire en mettant sa plate-forme de données à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs de Google Cloud ».



En plus de la disponibilité générale de Snowflake sur Google Cloud, la société lancera au cours de l’année des intégrations pour la plateforme d’analyse Big Data de Google Cloud, notamment :



Snowflake Connector for Spark disponible via Google Dataproc



Snowflake continuous data ingestion qui s’appuie sur Google Cloud Pub/sub



Cloud Data Fusion, le service d’intégration de données de Google Cloud



Cloud Dataflow, le service managé de Google Cloud pour le streaming des données et le batch processing.



Artificial Intelligence (AI) Platform Notebooks, le service managé de Google Cloud pour le développement de solution IA et Machine Learning basé sur Jupyterlab.



« La disponibilité générale de Snowflake sur les trois principaux clouds publics est une étape clé pour répondre à la demande de nos clients et leur offrir le choix », a déclaré Christian Kleinerman, Senior VP of Product Management de Snowflake. « Snowflake permet aux entreprises de donner à leurs utilisateurs un accès sécurisé et maîtrisé aux données nécessaires pour faire avancer le business. Les possibilités qu’apporte un accès rapide et évolutif aux données sont encore plus élargies maintenant que les clients peuvent utiliser la plateforme de Snowflake dans n’importe quel environnement cloud ».