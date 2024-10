L'IA Data Cloud de Snowflake pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie stimule l'innovation en matière d'IA, améliore la collaboration et transforme l'expérience des clients

Le Data Cloud IA Snowflake (NYSE: SNOW) annonce le lancement d’un data cloud dédié pour le tourisme et l'hôtellerie, unissant la plateforme de données de Snowflake, les capacités d'intelligence artificielle et les solutions spécifiques à l'industrie pour fournir les meilleures perspectives de données pour l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Snowflake permet aux compagnies aériennes, aux hôtels, aux croisiéristes et aux fournisseurs de technologies de tourisme d'exploiter les données et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les opérations et d'offrir des expériences client cinq étoiles dans l'ensemble du secteur.



Alors que l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie passe de la reprise à une croissance stable, les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis et opportunités. Snowflake est particulièrement bien placé pour soutenir cette croissance, offrant une plateforme unifiée qui rationalise le développement de l’intelligence artificielle et du ML, en fournissant des capacités de sécurité et de gouvernance de premier plan, et en démocratisant l'accès aux données. Avec de solides capacités de collaboration autour des données et une évolutivité sans effort, Snowflake permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs données.



L'IA Data Cloud pour le tourisme et l'hôtellerie aborde les tendances et les cas d'utilisation clés du secteur, notamment la tarification dynamique et le suivi de la durabilité, l'efficacité des développeurs, la gestion de la réputation et la publicité de performance, afin d'aider les organisations du secteur à la fois à rationaliser les opérations et à dégager une nouvelle valeur commerciale.



Avec l'IA Data Cloud de Snowflake pour le tourisme et l'hôtellerie, les entreprises peuvent construire et optimiser des résultats tels que :



Marketing hyper-personnalisé : Campagnes de marketing personnalisées, axées sur la protection de la vie privée, permettant d'accélérer l'acquisition de clients et de réduire les coûts d'acquisition.



Amélioration de l'expérience client : Optimisation des performances des bots et du serveur vocal interactif (SVI) et envoi de messages préventifs pour réduire le taux de désabonnement.



Fidélisation et expériences co-marquées : Gestion modernisée des données clients, gestion rationalisée des points d'alliance, coordination optimisée des hôtels et des partenaires, et personnalisation à 360° du client par rapport au membre pour améliorer la fidélisation et l'engagement des clients.



Des opérations fiables et efficaces : Optimisation des itinéraires et des réseaux, simplification de la gestion des opérations irrégulières (IROP), augmentation de l'efficacité des rotations et amélioration de la coordination des équipes.



Gestion optimisée des recettes : Optimisation des flux de maintenance, de réparation et de révision (MRO), prévisions de scénarios affinées, optimisation de la tarification dynamique et concentration des flux de revenus auxiliaires pour accroître la rentabilité.



Le vaste écosystème de partenaires de Snowflake facilite également l'enrichissement des données via Snowflake Marketplace, ce qui permet aux entreprises d'intégrer et d'analyser facilement des sources de données tierces telles que des modèles météorologiques, des indicateurs économiques et des événements mondiaux en plus de leurs propres données, permettant ainsi une prise de décision plus complète et mieux informée dans les industries où les facteurs externes ont un impact significatif sur les opérations et le comportement des clients.



« L'industrie du tourisme et de l'hôtellerie se trouve à un moment charnière, l'intelligence artificielle et les connaissances fondées sur les données devenant essentielles à la réussite », a déclaré Whitnee Hawthorne, Global Head of Travel & Hospitality chez Snowflake. « Notre IA Data Cloud pour le tourisme et l'hôtellerie fournit les outils et les capacités nécessaires non seulement pour suivre l'évolution des attentes des clients, mais aussi pour favoriser l'innovation et l'excellence opérationnelle dans ce secteur dynamique et concurrentiel. »



Certaines des plus grandes entreprises du tourisme et d'hôtellerie du monde utilisent déjà l'IA Data Cloud for Travel & Hospitality de Snowflake pour démocratiser l'accès aux données et favoriser la collaboration.



« En créant une base de données unifiée sur Snowflake, nous améliorons notre capacité à prendre des décisions basées sur des données et à automatiser certains aspects de notre activité », a déclaré Raymond Boyle, vice-président, Data Analytics and Strategic Insights, Hyatt. « Des préférences des clients à la gestion des décisions fonctionnelles, Snowflake nous permet de faire progresser les soins et d'améliorer encore l'expérience des clients. Snowflake constitue une base importante pour notre travail de redéfinition de l'hospitalité à l'ère numérique. »



« Snowflake est un élément important de la stratégie de données de Tripadvisor », a déclaré Rahul Todkar, Head of Data and IA chez Tripadvisor. « Il unifie nos analyses d'entreprise, notre marketing et nos informations sur les clients, en fournissant les données de base pour nos initiatives en matière d'intelligence artificielle. De plus, Snowflake a révolutionné la façon dont nous collaborons avec les autres marques de l'écosystème, en permettant un partage sécurisé des données qui profite à la fois à notre entreprise et à l'ensemble de l'industrie du tourisme. Cette approche globale a non seulement rationaliser nos opérations, mais aussi ouvert de nouvelles voies de croissance et de partenariat. »