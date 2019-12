Snowflake consolide sa relation avec AWS dans les domaines de l’intelligence artificielle, du machine learning et de l’analytique retail

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce le renforcement de sa relation avec AWS pour améliorer l’expérience de ses clients. Snowflake a récemment obtenu le statut d’Amazon Web Services (AWS) Machine Learning (ML) Competency et AWS Retail Competency. Le programme de compétences d’AWS met en lumière les membres du Amazon Partner Network (APN) qui ont passé avec succès un audit rigoureux de leur sécurité, de leur architecture ainsi que du taux d’adoption de leurs produits par les clients, et qui ont démontré qu’ils pouvaient soutenir leurs clients dans des domaines verticaux. L’obtention du statut de compétence AWS dans ces catégories permet à Snowflake de s’affirmer comme un membre de l’APN offrant une compétence technique hautement spécialisée.



« La plateforme de données dans le cloud de Snowflake a été conçue pour éliminer les obstacles technologiques et architecturaux qui empêchent les entreprises de maximiser la valeur totale de leurs données », a déclaré Colleen Kapase, vice-présidente des WW Partners chez Snowflake. « Nous sommes ravis d’avoir obtenu les statuts AWS ML Competency et AWS Retail Competency, et nous continuons à bâtir sur notre relation avec AWS pour répondre aux besoins de nos clients en matière d’analyse de données aujourd’hui et demain ».



« Snowflake et AWS sont toutes deux des organisations très à l’écoute de leurs clients et axées sur les exigences actuelles et futures de nos clients communs en matière d’analyse », a déclaré Doug Yeum, Head of WW Channels and Alliances d'AWS. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Snowflake pour stimuler l’innovation dopée par les données des organisations du monde entier. »



Cette reconnaissance est la dernière d’une série de jalons qui ont déjà ponctué la longue relation de Snowflake avec AWS.



L’intégration préconfigurée entre Snowflake et Amazon SageMaker, une solution qui offre à tous les développeurs et data scientistes la possibilité de construire, former et déployer rapidement des modèles ML. En outre, AWS et Snowflake ont récemment publié un livre électronique sur l’utilisation d’Amazon SageMaker avec Snowflake.

L’Intégration de Snowflake avec AWS Forecast et AWS Personalize permet aux entreprises de bénéficier des best practices établies par les services d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning dans le monde du commerce de détail.

Snowflake a obtenu la désignation AWS PrivateLink Ready. L’obtention de la désignation AWS PrivateLink Ready identifie Snowflake comme un membre APN disposant d’une intégration de produits qui aide les clients des industries réglementées, telles que la finance, les soins de santé, et plus encore, à migrer vers le cloud.

L’intégration de Snowflake avec Managed Streaming Kafka, un service entièrement géré qui permet aux utilisateurs de créer et d’exécuter facilement des applications qui utilisent Apache Kafka pour traiter les données en continu. Ceci s’ajoute à l’intégration de Snowflake avec d’autres solutions AWS connexes telles que Amazon Kinesis et AWS Glue.

L’intégration de Snowflake avec Amazon Aurora pour aider les clients à répondre à leurs besoins pour les traitements transactionnel et analytique en ligne.

La disponibilité de Snowflake sur les régions AWS au Canada et à Singapour qui permet d’augmenter le nombre de zones de disponibilité de la solution.

L'organisation conjointe de Snowflake et AWS de plus de 300 ateliers « Zero to Snowflake » en 2019, présentant les avantages de la migration vers Snowflake sur AWS à des centaines d’experts technologiques.

Des clients comme Yamaha Corporation, la multinationale japonaise qui propose une vaste gamme de produits pour le son et la musique, bénéficient ainsi de la relation de Snowflake avec AWS. « Depuis sa fondation en 1887, la mission de Yamaha a été de fabriquer des produits liés aux sons et à la musique qui captent ce moment spécial où le cœur de nos clients tremble », a déclaré Ishwar Bharbhari, Director of IT de Yamaha. « Grâce à la solution unique et avant-gardiste de plateforme de données dans le cloud de Snowflake et aux services cloud fiables et évolutifs d’AWS, nous pouvons prendre des décisions en nous appuyant sur les données pour créer de meilleurs produits, fournir de meilleurs services et, en fin de compte, établir des liens encore plus étroits avec nos clients ».



AWS offre des solutions évolutives, flexibles et rentables, aussi bien aux start-up qu’aux multinationales. Pour soutenir l’intégration et le déploiement transparents de ces solutions, AWS a mis en place le programme de compétences AWS afin d’aider les clients à identifier les partenaires APN possédant une expérience et une expertise sectorielle approfondie.