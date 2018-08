Snowflake lance Partner Connect - Le chargement et l’analyse des données optimisées avec intégrations pré-construites partenaires

Snowflake Computing, l'entrepôt de données construit pour le cloud annonce le lancement de Partner Connect, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Snowflake de charger et d’analyser leurs données plus rapidement et sans efforts. Partner Connect accélère l’accès aux données grâce à des intégrations pré-construites avec des partenaires d’intégrations de données existants (ETL et ELT) tels que Fivetran, Alooma et Stitch. Avec une provision rapide de ces applications partenaires et une connection automatique à Snowflake, les clients peuvent commencer à charger leurs données sur Snowflake en quelques minutes pour une analyse immédiate.



La fonctionnalité est d’ores et déjà disponible pour tous les clients de Snowflake mais peut accélérer plus spécifiquement la connection de clients en mode self-service qui s’inscrivent en ligne sur Internet. Partner Connect facilite la création d’un compte pour un essai gratuit avec le partenaire d’intégration des données de son choix et configure automatiquement la connection à Snowflake. Ceci permet aux utilisateurs d’éviter le travail manuel généralement associé aux créations de bases de données et d’entrepôts de données tout en provisionnant et en configurant séparément une application partenaire. Avec Partner Connect, les utilisateurs peuvent avoir accès à leurs données immédiatement et peuvent accélérer le temps d’accès à la visualisation de ces données.



Le programme va continuer à se déployer pour inclure d’autres partenaires d’intégration de données et d’autres types de partenaires comme par exemple de la Business Intelligence, de l’analytique avancée (ML/AI), de la sécurité et d’autres fournisseurs de solutions technologiques.



La nouvelle fonctionnalité Partner Connect de Snowflake est d’ores et déjà disponible à tous les clients existants et prospectifs.