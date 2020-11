Snowflake lance un concours mondial de startup pour stimuler la prochaine génération d'applications dans le Data Cloud

Snowflake, le créateur du Data Cloud, vient d’annoncer son tout premier concours mondial de startup. Le Startup Challenge de Snowflake invite les entreprises en phase de démarrage, qui créent des applications s'appuyant sur le Snowflake Data Cloud, à présenter leurs innovations par le biais d'une candidature en ligne pour avoir la chance d'être l'un des trois finalistes qui se présenteront devant un public de juges au Snowflake Summit à l'été 2021. Le gagnant du Start-up Challenge peut recevoir un investissement de 250 000 dollars de Snowflake ainsi qu'un accès à un réseau mondial de ressources comprenant des investisseurs en capital-risque et des experts en données.



« L'architecture de Snowflake est un tremplin idéal pour faciliter le développement d'applications basée sur les données et nous continuons à être impressionnés par la façon dont les entreprises innovent pour lancer leurs propres produits de données dans le Data Cloud », a déclaré Benoît Dageville, co-fondateur de Snowflake et président de Products. « Ce concours mettra en évidence la puissance des effets des réseaux de données tout en élargissant leur portée. Nous nous réjouissons à l’idée de récompenser une jeune entreprise de premier plan qui incarne et applique la vision de Snowflake : Mobiliser les données du monde entier ».



La plateforme intégrée de Snowflake permet aux startups de se concentrer sur la création de leurs applications, sans avoir à gérer une infrastructure de données complexe. Les équipes logicielles de centaines de startups et d'entreprises innovent déjà dans le Data Cloud, en exploitant le réseau mondial où des milliers d'organisations mobilisent des données avec une échelle, une simultanéité et des performances quasi illimitées, pour aider leurs clients à acquérir de nouveaux utilisateurs, à anticiper les menaces de sécurité, à construire des modèles de machine learning, à analyser les données IOT, etc.



Les startups qui participent au challenge Snowflake seront évaluées sur la base d'un ensemble de critères, incluant notamment le potentiel commercial, le niveau d'innovation et l'utilisation des capacités uniques de Snowflake pour leur produit. Les trois derniers concurrents seront invités à défendre leurs projets face à un jury (en personne ou virtuellement) lors du Snowflake Summit qui se tiendra lors de l’été 2021. Denise Persson, CMO de Snowflake, Benoît Dageville, co-fondateur et président de Snowflake Product, et les investisseurs en capital-risque Mike Speiser de Sutter Hill Ventures et Carl Eschenbach de Sequoia Capital jugeront la compétition et désigneront un gagnant.



La plateforme de Snowflake offre de nombreuses possibilités, notamment la séparation du calcul et du stockage, l'auto-évaluation, la tarification à la seconde, la prise en charge native des données semi-structurées et le partage sécurisé des données, afin de permettre la création d'applications différenciées plus rapidement. En outre, les startups peuvent tirer parti des intégrations avec un large éventail de partenaires technologiques dans l'écosystème Snowflake.